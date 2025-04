Lavoro tra rischi e prospettive. Cisl: "Sull’intelligenza artificiale servono norme e condivisione"

È iniziato ieri all’hotel Rmh Modena Raffaello il IV Congresso di Cisl Emilia Centrale, che oggi eleggerà il nuovo Segretario generale e i componenti della segreteria. Nella sua relazione, la segretaria uscente Rosariamaria Papaleo, ha passato in rassegna le sfide più urgenti da affrontare nei prossimi mesi, a partire dalla necessità di un nuovo protagonismo europeo. "Transizione demografica, ecologica e digitale – afferma la sindacalista – rappresentano tre sfide che non possono più essere gestite con una visione ristretta e nazionale: serve una prospettiva europea, soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti in atto a livello globale. Se l’Unione Europea non sarà in grado di reagire e di realizzare concretamente il sogno delle origini di Altiero Spinelli, rischia seriamente di soccombere".

Stando alle parole della segretaria uscente, la provincia di Modena è uno dei territori italiani in cui l’esigenza di un’Europa più presente si manifesta in modo particolarmente rivelante.

"Siamo nel cuore di distretti industriali che generano una parte significativa del PIL italiano – prosegue Papaleo – e possono vantare un export di altissimo livello. Tutti questi distretti produttivi hanno bisogno di risposte concrete in termini di politica energetica e industriale. L’Italia non può continuare a pagare il prezzo della mancanza di politiche comuni, subendo costi più alti rispetto agli altri Paesi europei, in particolar modo sull’energia elettrica".

Un altro tema che deve essere regolamentato urgentemente nei luoghi di lavoro, secondo il sindacato, è l’intelligenza artificiale. "L’intelligenza artificiale – sottolinea Papaleo – sta entrando nei luoghi di lavoro in silenzio, ma con effetti sempre più tangibili: algoritmi che decidono turni, valutano performance e, in alcuni casi, arrivano a determinare licenziamenti. Ma chi controlla questi strumenti? E chi tutela i lavoratori? Dal nostro congresso lanciamo quindi una proposta concreta: una legge regionale che imponga alle aziende l’obbligo di condividere con le rappresentanze sindacali le logiche degli algoritmi utilizzati, garantendo trasparenza, diritto di replica e nuove tutele per i lavoratori, anche contro le discriminazioni algoritmiche che l’IA può generare o amplificare. La tecnologia non è neutra: va governata.

E senza un quadro normativo chiaro, il rischio concreto è che l’automazione diventi una scorciatoia per aumentare controllo e profitto, scaricando il prezzo dell’innovazione esclusivamente sul lavoro umano". Durante il suo intervento, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricordato le sfide che la città è chiamata ad affrontare in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

"Dobbiamo essere in grado di conciliare lo sviluppo e la crescita economica delle nostre imprese – ha sottolineato Mezzetti – senza mai derogare ai diritti e alla sicurezza dei lavoratori, al rispetto della legalità e alla salvaguardia dell’interesse pubblico. Non è il cittadino che deve adeguarsi alle esigenze delle imprese, ma è l’imprenditore che deve saper integrare la propria proposta alle necessità e alle aspettative della comunità".

Jacopo Gozzi