L’avventura tra i ghiacciai del Polo Nord "Costretti a bere sette litri d’acqua al giorno"

Un’avventura mozzafiato attraverso i ghiacciai del Polo Nord. A 67 anni Paride Milianti ha partecipato a una spedizione al Polo Nord, che durò diciotto giorni. Tra i membri di questa avventura parteciparono 42 persone tra cui Mike Bongiorno e il Duca d’Aosta. Partirono da Milano verso Parigi per proseguire fino a San Pietroburgo. Da lì presero un altro volo fino alla Siberia e dopo una breve tappa atterrarono sull’isola di Sredny, diretti verso il Polo Nord, un’esperienza complessa e avventurosa. Appena arrivati trovarono bufere, tempeste e temperature molto basse, con picchi di -47°. "Ogni giorno – racconta Paride – dovevamo bere almeno 7 litri d’acqua salata, procurata sciogliendo il ghiaccio con un fornello a benzina. Tutto questo lo facevano perché il sudore evaporava velocemente e non potevano rischiare di rimanere disidratati". Nel viaggio di ritorno dal Polo Nord l’aereo ha dato segni di malfunzionamento che si sono verificati durante la partenza e per tutto il tragitto.

Poco dopo essere decollati il portellone dell’aereo si aprì e i passeggeri scivolarono all’indietro spaventandosi.

Quando tornarono a casa, molto volentieri, dimenticarono i pericoli, il gelo, la fatica e gli ostacoli superati ed erano certi di aver compiuto una grande impresa.