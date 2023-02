L’azienda Menù protagonista a Sanremo

Menù, l’azienda di Medolla leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, sarà a Sanremo per il terzo anno consecutivo, riconfermando la sua presenza come official supplier di Casa Sanremo (da oggi all’11 febbraio). In una edizione, la 73°, che si preannuncia essere molto attesa, l’azienda di Medolla sarà protagonista con i suoi prodotti all’interno dell’Arena del Gusto, area dedicata alla regina della tradizione culinaria italiana, la pizza. Fra tutte le pizze proposte, una su tutte sta già facendo parlare di sé: la pizza dedicata a Chiara Ferragni, farcita con crema cacio e pepe, provola di bufala affumicata, porchetta, patate viola, mandorle e basilico. Questa proposta ispirata alla famosa influencer è realizzata proprio con uno dei fiori all’occhiello della produzione Menù: la salsa ’E’cacioepepe’.