L’azienda "respinta". Caiumi (Confindustria):: "Progetto all’avanguardia, perché i politici frenano?"

"Siamo delusi da una ’non scelta’ che avrebbe portato ulteriore beneficio e nuovi servizi al nostro territorio". Così si è espresso il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, in merito alla bocciatura, da parte del consiglio comunale, dell’ampliamento dell’azienda nonantolana Nim e O&N spa, che aveva acquistato un appezzamento di terreno vicino alla sua attuale sede, all’interno dell’ex comparto Pip Gazzate di Nonantola. L’azienda ha fortemente contestato questo stop: il presidente Oriello Fontana ha parlato di "sconfitta sociale" e ha fatto sapere che altri amministratori sono pronti ad accogliere la sua impresa di successo e che si troverà dunque costretto ad abbandonare la sua città.

Gli fa eco il presidente degli industriali emiliani, Caiumi, che afferma: "Ci troviamo di fronte ad un progetto di urbanizzazione previsto all’interno della zona Pip di Gazzate, un piano approvato da oltre 15 anni, che prevede un consumo di suolo zero seguendo appieno le indicazioni previste dalla legge regionale, votato alla sostenibilità e alla minimizzazione dell’impatto ambientale, che viene bloccato dalla politica locale. Da un lato si promuovono leggi per l’attrattività, mentre dall’altro ci scontriamo con prese di posizione contrarie alla stessa. Abbiamo lavorato sino all’ultimo per un clima di dialogo costruttivo, ma questo non ha purtroppo prodotto risultati. Ci troviamo nostro malgrado – continua Caiumi – a ricevere uno stop a un intervento che prevede un utilizzo ridotto di territorio urbanizzato rispetto alla precedente previsione, un aumento della superficie permeabile di quasi 9mila mq e un aumento della superficie verde di 23mila mq. Un progetto che segue i più moderni standard di efficientamento energetico, dotato di pannelli fotovoltaici e che avrebbe potuto rappresentare il punto di riferimento per una futura comunità energetica. Siamo delusi per una ‘non scelta’ che avrebbe invece portato ulteriore beneficio e nuovi servizi al nostro territorio, in particolare a tutta l’area del villaggio industriale in cui si trova il comparto Pip Gazzate. Senza dimenticare – conclude – che il progetto, una volta terminato e a regime, avrebbe comportato un aumento occupazionale di circa 250 unità, tra risorse dirette e indotto, su un territorio già importante come quello di Nonantola".