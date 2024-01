Le 4mila miglia di Herzog. Generazioni a confronto

Arriva a Modena, in scena al Nuovo Teatro delle Passioni da martedì prossimo al 28 gennaio, la versione italiana diretta da Angela Ruozzi di ‘4mila miglia’, l’opera premiata con l’Obie Award 2011 e finalista al Premio Pulitzer 2013 della drammaturga americana Amy Herzog. Protagonista sul palco la straordinaria Lucia Zotti insieme ad Alessio Zirulia, Lorena Nacchia e Annabella Lu. L’opera ‘4mila miglia’ è il racconto di due generazioni che si incontrano, due solitudini che inaspettatamente iniziano a convivere e a scoprirsi più simili di quanto pensassero. Nel cuore della notte Leo, un ragazzo di vent’anni, si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese di Vera, sua nonna novantenne. Lei è un’anziana comunista che vive sola, lui un hippie contemporaneo, rientrato da un viaggio in bicicletta non terminato a causa di un tragico evento. Nonna e nipote per entrare in contatto devono smussare le proprie ideologie radicate: da una parte l’idealismo marxista di Vera, dall’altra uno spirito millennial, smarrito e un po’ new age di Leo. A creare ulteriore scompiglio, si aggiungerà anche l’ex fidanzata del ragazzo. Il testo mostra una profonda comprensione delle idiosincrasie umane e con lo spettacolo si mette in scena un mese di convivenza fra nonna e nipote durante il quale questi strani compagni di appartamento – personaggi agli antipodi in un balletto continuo di parole e di frasi non finite – si provocano, si tormentano e alla fine si trovano a condividere un’inaspettata complicità. "Questo testo mi ha colpito per la capacità di raccontare la storia di due solitudini che si incontrano e si lasciano consolare a vicenda – racconta la regista –. Una drammaturgia delicata in cui hanno grande valore le ironie, i silenzi e le azioni reciproche. Una storia che sfiora senza retorica il tema del prendersi cura reciproco".