Le antiche melodie di Ana Alcaide "Un’esploratrice di tesori nascosti"

Toledo è sempre stata un crocevia fra Oriente e Occidente. Nella sinagoga del Transito, un museo racconta la storia dei sefarditi, gli ebrei presenti in Spagna per secoli e secoli: nel 1492 (proprio l’anno della scoperta dell’America) un decreto di Federico II d’Aragona e Isabella di Castiglia ne decretò l’espulsione dal Paese. Secondo alcune stime, furono almeno 100mila quelli che non accettarono di convertirsi e dovettero lasciare la Spagna. Sono trascorsi più di 500 anni, ma la loro eredità spirituale e culturale ha continuato a essere custodita e tramandata. Ed è una "Luna sefardita" quella che Ana Alcaide, considerata "la colonna sonora" di Toledo, presenterà domani sera alle 21 nel cortile del Melograno in via dei Servi, per la rassegna "Musiche sotto il cielo" del teatro Comunale di Modena. La cantante si accompagnerà con la sua nyckelharpa e il violino di Hardanger, e sarà affiancata da Bill Colley (salterio, oud, percussioni e atmosfere).

"La musica è il mio viaggio verso la serenità, l’ispirazione, la bellezza", dice l’artista spagnola che si definisce "un’esploratrice di tesori nascosti": è fra le più celebrate musiciste e compositrici della musica folk e della world music, sa raccogliere e far rivivere echi di sonorità antiche. Dalle melodie sefardite alle atmosfere celtiche, riesce a indagare anche il mondo degli strumenti popolari della sua terra e di tradizioni lontane. Proprio lei, per esempio, ha fatto scoprire agli spagnoli la nyckelharpa, uno strumento ad arco (della stessa famiglia della ghironda e della viella) che è più vicino al folklore del Nord Europa, proprio come l’hardingfele (o violino di Hardanger), tipico della tradizione norvegese, con otto o nove corde al posto delle nostre quattro. Tenendo come ispirazione proprio la città di Toledo, Ana Alcaide crea nuovi arrangiamenti e adatta la nyckelharpa a melodie antiche che dalla Spagna medievale hanno viaggiato per tutto il Mediterraneo.

Fra i lavori della musicista, il cd "Leyenda" che osservava la forza della femminilità in diverse culture e mitologie. Lo scorso anno ha pubblicato "Ritual", con musicisti provenienti da Iran e Stati Uniti, quasi un viaggio mistico, nato dall’incontro con la poesia personale e con il cantante iraniano Reza Shayesteh. Ana Alcaide ha anche collaborato alle registrazioni di Loreena McKennitt, icona della musica celtica, partecipando al suo concerto speciale alla Royal Albert Hall di Londra e al suo tour europeo.

Stefano Marchetti