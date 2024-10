Le antiche origini della medicina: "Qui parte il viaggio nella storia"

Scene di "storia vivente" per rivivere le pratiche della medicina nella storia e del soccorso sanitario dall’antichità all’età moderna, un evento di rievocazione storica. Al Complesso S. Paolo modenese arriva l’iniziativa "De institutione medica", il 2 e 3 novembre, organizzata dalle associazioni culturali "Les Grognards de l’Armée d’Italie" e "Mansio Templi Parmensis 1275 Asd", in collaborazione con Modenamoremio e con il patrocinio del Comune di Modena. "Le giornate napoleoniche sono ormai un’istituzione e un appuntamento molto gradito dal pubblico, dall’amministrazione comunale e da Modenamoremio che si mette sempre a disposizione. Quest’anno è un’edizione particolare e innovativa", ha dichiarato Angelo Giovannini, direttore di Modenamoremio. Un evento divertente e appassionante ma anche istruttivo e formativo che si propone di arricchire la crescita culturale e sociale della città di Modena, luogo privilegiato di incontro tra associazioni e cittadinanza. Inoltre è prevista la partecipazione di rappresentanze delle nostre forze armate e di associazioni di soccorso sanitario in ambito civile e militare, insieme ad incontri e conferenze con esperti sul tema. "Un evento nuovo, dopo aver portato tante volte Napoleone abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso. Siamo degli appassionati di storia, abbiamo utilizzato le nostre capacità di rievocatori per trasformare un libro, ’De istituzione medica, la storia della medicina attraverso i secoli’, in una pagina di storia vivente. Siamo dei divulgatori e professionisti, abbiamo dedicato tanto del nostro tempo allo studio e quello che racconteremo è basato su evidenze scientifiche. Per noi la storia e vestire questi abiti ci appassiona e ci serve a trasmetterlo anche agli altri", ha affermato Roberto Colla, presidente Les Grognards de l’Armée d’Italie. Attraverso il metodo della "living history", gruppi, associazioni culturali e appassionati di storia, porteranno in scena un tema inedito, nell’ambito della rievocazione storica, che ha segnato la storia europea e i suoi rapporti con gli altri continenti. "Un progetto nato con l’idea di trasmettere alla gente qualcosa che non aveva mai visto. La storia della medicina è tra le più antiche e semi sconosciute nella storia dell’ umanità", ha raccontato Gianluca Gatti, presidente Mansio Templi Parmensis. Un evento aperto a tutti, un percorso di storia vivente attraverso i secoli, saranno presenti figure vestiti in abiti inusuali e una voce narrante che illustrerà il racconto anche attraverso l’abbigliamento dell’epoca e utilizzando un linguaggio semplice.