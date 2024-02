Le arie più famose per violino rivisitate dal flauto

Come può un violino... trasformarsi in un flauto? Pensate sia impossibile? Preparatevi a cambiare idea: il concerto che la Gioventù Musicale ci proporrà domani pomeriggio (sabato 10 febbraio) alle 17.30 al teatro San Carlo si preannuncia infatti come una sorpresa. Alla ribalta sarà il progetto Alter Ego della flautista Rebecca Taio, con il pianista Marco Grisanti: la sfida di ‘rileggere’ per il flauto alcune pagine classiche del repertorio fra ‘800 e ‘900, nate originariamente per violino e pianoforte. Si ascolteranno dunque la celebre "Sonata in la maggiore" di César Franck e i Cinque pezzi di Ottorino Respighi, a cui si affiancherà un brano originale per flauto del compositore danese Joachim Andersen, "Au bord de la mer". Rebecca Taio, 28 anni, è tra le flautiste della nuova generazione che sa spaziare dal repertorio classico a quello contemporaneo in originali percorsi di ricerca e di trascrizione. "Mi affascina e mi stimola moltissimo affrontare timbri diversi da quelli a cui sono solitamente abituata, diversi da quelli a cui si è ispirata la maggior parte dei compositori che hanno scritto per flauto – spiega la musicista –. In queste trascrizioni ho cercato un modo più romantico e meno delicato di suonare il flauto, ispirato alle frasi lunghe e sostenute e al vibrato intenso così caratteristici degli strumenti a corda. E le difficoltà non mancano: cose che sul violino sono normali, come suoni nel registro basso forti e pieni, o note acutissime in diminuendo fino al nulla, per il flauto possono essere una sfida. Ma desideravo mettere alla prova lo strumento e andare al di là del ruolo che gli è stato assegnato". Rebecca Taio si è diplomata in flauto a soli 16 anni al Conservatorio di Milano. "Alter Ego" è il suo secondo progetto discografico per l’etichetta Brilliant Classics. In apertura del pomeriggio musicale, saranno ospiti altri giovani concertisti, l’ensemble Giovincelli del Conservatorio di Modena, formato da Giacomo Landi, Gea Sandri, Giulia Salvemini e Daniele Curioni.

s. m.