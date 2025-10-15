Le associazioni al sindaco: "Dehors in centro storico, sbagliato considerarli tra i motivi di insicurezza"

La violenta e animalesca rissa tra giovani andata in scena sabato sera in via Scarpa ha sollevato un vero e proprio putiferio, mettendo in luce ancora una volta comportamenti incontrollati di alcuni gruppi di ragazzini, molti dei quali di origine straniera. Ma l’inferno si è scatenato sui social soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti che, proprio a fronte della violenza andata in scena sabato nelle vie del centro storico, ha annunciato una "stretta anche sulle zone della movida e sui dehors, con relative ordinanze". Se oggi, infatti, del tema si discuterà nell’ambito del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, non si sono fatte attendere le reazioni delle associazioni di categoria. Lapam Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti con una nota congiunta, intervengono proprio sulla questione sicurezza. "Giusto controllare chi non rispetta le regole, ma è sbagliato considerare i dehors tra i motivi di insicurezza – tuonano – Siamo ampiamente consapevoli che il capitolo sicurezza a Modena sia uno dei temi più rilevanti e come associazioni siamo tra i primi promotori del rispetto delle norme. Sarebbe sbagliato, però, credere che limitare i dehors sarebbe il primo passo per un possibile rimedio agli episodi di criminalità".

Lapam, Cna, Confcommercio e Confesercenti, infatti, alla luce di quanto accaduto alle 23 di sera in via Scarpa, con giovani che si prendevano a cinghiate o lanciavano tavoli mentre i cittadini erano intenti a consumare e in seguito alle affermazioni dell’amministrazione sottolineano: "Si ipotizzerebbe una limitazione dei dehors delle attività del centro come plausibile parte della soluzione al problema. Da anni ribadiamo come le attività e gli esercizi commerciali – continuano le associazioni di categoria –, oltre a svolgere il loro ruolo di punto di riferimento per il commercio e l’impresa, svolgono una funzione anche di presidio del territorio e favoriscono una sana frequentazione del centro. È strategico tutelare le attività e promuovere, tramite incentivi, l’apertura di nuovi locali, così da arricchire il tessuto sociale del centro. La maggior parte delle attività svolge il suo ruolo in maniera corretta ed esemplare, fungendo da deterrente per la microcriminalità. Come associazioni ci stiamo attivando per un giusto e corretto rispetto delle norme necessarie per operare nel rispetto delle altre imprese, dei residenti e dei turisti, al fine di mantenere una dinamicità e un equilibrio nel cuore della città. Le realtà cittadine sono fondamentali per promuovere l’immagine di Modena anche tra i turisti e fare da volano per un afflusso sempre più significativo di visitatori". Le associazioni concludono chiedendo quindi che le ‘punizioni’ vadano a colpire solo coloro che non rispettano le regole e che danneggiano l’immagine di una città che fa del lavoro e dell’accoglienza due dei suoi punti chiave. Sui social, come detto, è esplosa l’indignazione: "E’ mai possibile che sia colpa della movida? Fate tornare le strade deserte come lo erano una volta in centro.. e dove dilagavano pusher e drogati ovunque". - si legge tra i commenti. E ancora: "Vi pare giusto punire le attività commerciali e non chi delinque? ". E c’è chi commenta ancora più duramente: "Sindaco, sono i dehors che rapinano e picchiano i ragazzini fuori da scuola?". Sono tanti i cittadini che si ‘ribellano’ all’idea di misure contro i commercianti: "È l’esatto opposto. Chi torna a casa a piedi o parcheggia lontano se torna con tutti i dehors dei locali cammina molto più volentieri".