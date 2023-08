Le associazioni insorgono "Intervento inopportuno"

Forti riserve sull’introduzione del salario minimo sono espresse, seppur con toni e accenti diversi, dal mondo datoriale. "La risposta più efficace alla questione del salario minimo, che riguarda meno del 3% della forza lavoro, sta nella valorizzazione erga omnes dei trattamenti economici e degli istituti del welfare contrattuale previsti dai contratti collettivi, stipulati da chi realmente rappresenta il mondo del lavoro e delle imprese" puntualizza Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio Modena. "Nel settore del terziario di mercato – precisa – le retribuzioni orarie, al lordo degli istituti aggiuntivi, si attestano sempre sopra i 9 euro, anche per i livelli più bassi. Istituire un salario minimo per legge porterebbe a conseguenze opposte a quelle di chi propone la misura, evidentemente senza conoscere il mercato del lavoro: un livellamento verso il basso delle retribuzioni con la conseguenza di fare carta straccia di contrattazioni collettive frutto di intese tra chi, come Confcommercio, rappresenta realmente un pezzo di mondo produttivo, e le organizzazioni sindacali".

Gli fa eco da CNA Modena Claudia Zagni, responsabile delle Politiche per il Lavoro: "Riteniamo inopportuno un intervento del legislatore in questa materia, rimasta sino ad oggi ad appannaggio delle parti sociali, che nel nostro paese garantiscono una contrattazione collettiva di qualità – dice –. Ciò non toglie che la politica possa e debba dare risposte al lavoro povero con una visione più ampia". La priorità dunque sarebbe invece "una seria azione di contrasto ai contratti pirata, che generano dumping contrattuale e peggiori condizioni di lavoro. E una legge sulla rappresentanza, che legittimi, anche e soprattutto nel campo della contrattualistica, l’attività delle associazioni e dei sindacati".

"Si tratta di una proposta che ignora quanto, nel nostro Paese, il contenuto protettivo dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali sia fra i migliori del mondo – dice Gilberto Luppi, presidente di Lapam-Confartigianato –. Il salario minimo imposto dalla legge avrebbe come inevitabile conseguenza la fuga dalla contrattazione collettiva da parte delle imprese, con effetti negativi sia sulle tutele che sullo stesso livello dei salari. Inoltre, porrebbe inevitabilmente il tema della sua indicizzazione, evocando l’inizio di una nuova scala mobile".

