Nella seduta di martedì scorso, la giunta di Castelfranco Emilia ha deliberato anche per il 2023 l’adesione alla Marcia della pace e della fraternità Perugia - Assisi, in programma il prossimo 21 maggio. Raccogliendo l’invito che il Comitato organizzatore ha rivolto a tutti i sindaci d’Italia, il Comune di Castelfranco Emilia invita quindi le associazioni giovanili e le parrocchie ad aderire e a organizzare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla Marcia Perugia - Assisi. L’assessora alle politiche per l’inclusione e la pace, Rita Barbieri, commenta: "Camminando verso la città di San Francesco d’Assisi, insieme a tante persone, possiamo offrire ai più giovani la possibilità di fare un’esperienza unica di cittadinanza attiva, di responsabilità e crescita personale. Un’esperienza che può consentire ai ragazzi di superare i sentimenti di paura, fatalismo e rassegnazione che si addensano in questi tempi difficili".

m.ped.