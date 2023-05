Le aule non bastano più Scuola, aumentano gli iscritti Scatta la caccia a nuovi spazi

Cercansi spazi in più da utilizzare per fronteggiare l’alto numero di iscritti e come alternative agli ambienti interessati dalle ristrutturazioni. La Provincia ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di immobili idonei da assumere in locazione già dal prossimo anno scolastico al servizio degli istituti scolastici superiori dei comuni di Modena e Carpi, che hanno bisogno di nuovi spazi per l’anno scolastico 2023-2024 "a causa dell’aumento degli iscritti e dei prossimi interventi di miglioramento sismico delle strutture".

Il bando è consultabile al sito www.provincia.modena.itla-provincia-informaavvisi-pubblici con il termine utile per la presentazione delle candidature è fissata per le 12 del 1° giugno 2023.

"Nel bacino carpigiano – spiegano dalla Provincia – incide maggiormente l’aumento della popolazione scolastica e la conseguente necessità di nuove aule, mentre nel territorio modenese il bisogno di spazi è legato agli interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici, in particolare quelli sugli istituti Barozzi, Fermi e sulla palazzina A del Corni di largo Aldo Moro, lavori finanziati con fondi Pnrr". I tecnici della Provincia hanno sottolineato che "la progressiva ristrutturazione di una serie di edifici scolastici nel distretto di Modena, con interventi di adeguamento sismico, di consolidamento e rafforzamento delle strutture scolastiche, rende necessario spostare gli studenti per liberare gli spazi interessati dai cantieri, così da garantire la continuità didattica anche durante il cantiere".

Su Carpi invece incide l’aumento della popolazione scolastica e la conseguente necessità di nuove aule. "Già lo scorso anno avevamo pubblicato un bando per il distretto carpigiano, ma l’unica disponibilità espressa non aveva caratteristiche tali da poter essere utilizzata come spazio scolastico".