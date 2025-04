Le aziende del territorio donano un mezzo all’Auser

Un regalo di Pasqua davvero molto gradito che va ad arricchire il parco macchine di Auser di Carpi. La sezione locale dell’associazione di volontariato può fare affidamento, infatti, per i suoi servizi su un nuovo Fiat Doblò attrezzato con una pedana idraulica idonea per accogliere al suo interno una carrozzina.

La donazione è frutto della generosità dell’associazione ‘Progetti del Cuore’ che ha coinvolto per lo scopo un gruppo di aziende del territorio. Come spiega Fabio Macchetti, funzionario ‘Progetti del Cuore’, "tra le tante attività della nostra organizzazione c’è quella di raccogliere fondi tra donatori privati per finanziare l’acquisto di automezzi da fornire in comodato d’uso agli enti no-profit per attività di volontariato sociale. Ammetto che Carpi è sempre un territorio particolarmente sensibile a questo tipo di progetti - commenta Macchetti -. Auser è una realtà che fa davvero tanto nelle comunità dove opera ed è molto conosciuta, risulta quindi facile trovare persone disponibili a contribuire alla sua crescita".

Al taglio del nastro erano presenti i volontari della sede Auser di Carpi, la presidente Auser provinciale Manuela Gozzi, l’assessora di Carpi con delega all’Associazionismo e terzo settore Tamara Calzolari e gli imprenditori artefici della donazione.

"Prosegue la nostra collaborazione con Progetti del Cuore che ci fornisce questo prezioso mezzo in comodato d’uso – afferma Manuela Gozzi, presidente Auser provinciale -. È un aiuto per rispondere al meglio ai bisogni della società carpigiana alla luce di una richiesta sempre in crescita di servizi. Questo mezzo garantisce in particolare una maggiore sicurezza alla nostra utenza e ai volontari".

Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale a carattere nazionale, impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società. E presente a livello capillare in vari Comuni, tra cui anche Carpi, e si pone come finalità di sostenere le fragilità sociali, contrastare ogni forma di esclusione sociale, valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani, sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.

Maria Silvia Cabri