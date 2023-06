Le ballerine dell’aria "Ad Equilibra alleniamo quasi trecento atlete Disciplina affascinante"

di Stefano Luppi

Probabile che, a parte aderenti allo sport e appassionati che pure non mancano, pochi sappiano che disciplina sia la "aerialists". Si tratta di una sorta di danza area con cui soprattutto donne - in Italia, all’estero invece la praticano anche molti maschi - compiono evoluzioni nello spazio aggrappandosi e "ballando" a corde, liane, strutture leggere. Forse ancor meno sanno che a Modena è possibile praticare da lungo tempo questa disciplina presso la palestra "Equilibra" di via Sibilla Aleramo 17. Qui agisce un gruppo di professioniste, tra cui Giulia Staccioli, ex olimpionica di ginnastica ritmica e artistica, che da tempo allena quasi 300 ragazze (e 4 ragazzi) per questa disciplina e ora ha deciso di "approfondire" l’argomento aprendo una vera e propria scuola di danza nell’aria. Ieri la presentazione a cui hanno preso parte l’assessore allo sport di Modena Grazia Baracchi, la direttrice di Modenamoremio Maria Carafoli, Giulia Staccioli da tempo impegnata con il suo "Kataklò Athletic Dance Theatre", Giuliana Pinelli direttrice della Equilibra e la coordinatrice Marta Medici. "Stiamo selezionando in questo periodo gli allievi per questa scuola - spiegano Staccioli e Pinelli - che saranno in tutto 18, quante se ne possono allenare contemporaneamente qui. Entreranno nel gruppo in base al livello raggiunto dopo un giudizio sia fisico che tecnico e valutiamo anche la personalità e la mentalità delle allieve che saranno poi impegnate in molti allenamenti a terra e ovviamente in aerea". Giuliana Pinelli riassume il passato della Equilibra: "Siamo partite nel lontano 2011 perché mia figlia faceva ginnastica artistica e si faceva sempre male anche se gli piaceva tantissimo questo sport. A un festival del fitness abbiamo visto delle amache sospese, le abbiamo comprate dopo avere avuto l’idea di usarle per una sorta di danza aerea. Ricordo che partimmo con 10 ragazzine mentre oggi sono già 150 e alle amache abbiamo presto affiancato attrezzi aerei. Mia figlia Cecilia ed io siano andate anche a Los Angeles a incontrare una esperta. Devo dire che ben presto dal Comune abbiamo avuto la possibilità di esibirsi nelle piazze del centro storico". L’assessore Baracchi ricorda che "questa non è solo una palestra, ma un luogo dove si cresce anche come persone. Lo sport senza dubbio è anche questo e il progetto che presentiamo oggi è di alta qualità per Modena" mentre Maria Carafoli dice: "Da anni Equilibra è socia di Modenamoremio e ne seguiamo costantemente la attività di formazione. Staccioli con la sua Kataklò, del resto, è una eccellenza della nostra città. Con questa novità i ragazzi non dovranno più andare in altre città per questa attività". Sport, misto ad arte, spettacolare, va detto, soprattutto dopo avere visto ieri la breve esibizione delle giovanissime Elena Maria Cricchio, Cecilia Malagoli, Viola Vigano’ e Margherita Mari.