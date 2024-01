Le Befane sfidano il maltempo. Doni in pediatria e Pompieropoli. Sant’Annapelago ospita la sfilata

Befana bagnata, befana fortunata... E’ quello che i modenesi si sono ripetuti nella giornata di ieri, in attesa dell’estrazione della Lotteria Italia. Una speranza, quella di possedere il tagliando vincente, covata per giorni da decine di migliaia di modenesi.

Sono stati ben 83.390 (+17%) i tagliandi venduti che collocano la nostra provincia al secondo posto dopo Bologna con un totale di 616.570 biglietti ’staccati’ in Emilia Romagna. Tutti ricordano il 6 gennaio del 2022 quando furono vinti ben 2,5 milioni a Formigine. Appena dieci anni prima, nel 2012 e 2013, una doppietta. In entrambi i casi la fortuna viaggiò in autostrada: nel 2012 il biglietto vincente venne venduto alla stazione di servizio Secchia est, sulla A1, l’anno dopo nell’area di servizio Secchia ovest. Lo scorso anno, invece, la fortuna baciò sì l’Emilia Romagna, ma Bologna e Parma. Modena ieri non è risultata nella cinquina vincente (al quinto posto Rimini, al primo Milano).

E mentre la nostra provincia attendeva l’estrazione (tra le curiosità, ieri sera su RaiUno durante la diretta tv mostrato il cartello della frazione Altolà di San Cesario), il maltempo non ha fermato la Befana che, dalla montagna alla bassa, ha fatto il suo lavoro nonostante pioggia e freddo. La tradizionale Mascherata dell’Epifania di S.Annapelago, venerdì sera, ha visto la partecipazione di tantissime persone che hanno anche condiviso messaggi a favore dell’infanzia e contro la violenza sulle donne. Grazie alle caparbietà degli organizzatori e dei figuranti la sfilata è stata un grande successo con meritati applausi dagli spettatori. E non è mancata la fantasia agli ideatori dei vari gruppi, da ‘Le principesse (e i principi) Disney’ alla casa volante ed ai personaggi del film ‘Up’, dagli scatenati personaggi di Super Mario con tanto di kart sino a quelli dell’intramontabile cartone didattico ‘Il Corpo Umano’. Ben riuscito ed interessante il gruppo ‘Si stava meglio quando si stava peggio?’ e un folto gruppo ha poi interpretato il Presepe Vivente. Bravissimi come sempre i musicisti e cantori del carro della Befana accompagnata dal marito ’Vecchione’. Ed è stato d’attualità il dono di ‘scarpette rosse’ del ’Vecchione’ alla befana, con una letterina d’amore che, come ha detto l’ideatrice Elda, "dev’essere valida per tutti anche nel mondo reale". Eccone alcuni brani. "Io non capivo la tua missione, ma non ho perso nessuna occasione. Sempre al tuo fianco io sono stato, nel dopolavoro ti ho sempre aiutato. Ma il mondo è cambiato cara Befana… io non so dirti come e perché, in certi cuori l’amore non c’è! Ci son bambini che soffrono tanto, e noi dobbiamo essergli accanto. Ti ho regalato ‘scarpette rosse’ per non scordare le donne percosse! La donna è sempre un dono prezioso e questo basta, questo ci invita a rispettarla con gioia infinita".

Sempre in Appennino, nonostante la pioggia si è tenuta la seconda rappresentazione del Presepe Vivente di Fiumalbo.

A Modena, ieri, doni e sorrisi per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Policlinico, diretto da Lorenzo Iughetti, grazie alla visita dei vigili del fuoco e dell’associazione nazionale polizia penitenziaria. I vigili del fuoco sono arrivati davanti all’ospedale con i loro mezzi per poi salire al settimo piano. Una mattinata speciale con un piccolo carrello trasformato in camioncino rosso, un giocoliere e gli immancabili amici Befana e Babbo Natale. Donati figurine e pennarelli. "Fa molto piacere ospitare di nuovo tra noi i vigili del fuoco e l’associazione nazionale polizia penitenziaria – commenta Iughetti – grazie alle loro iniziative benefiche abbiamo concluso positivamente le festività natalizie regalando un momento di serenità per i nostri piccoli pazienti". Sempre i vigili del fuoco dal pomeriggio hanno ospitato le famiglie in caserma per giochi e divertimento. Sfidando la pioggia, l’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Modena ha organizzato come tradizione ’Pompieropoli’ con pertica, travi e varie prove di coraggio: i bambini hanno cosi potuto diventare vigili del fuoco per un giorno potendo anche salire sui mezzi. Poi l’arrivo sul tetto della caserma di Befana e Babbo Natale, salvati con l’autoscala.

Infine, tutti in palestra per la consegna di doni e per un rinfresco offerto dalla Cassa Mutua.

g.p.