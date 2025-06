Le bellezze di Pieve volano in America

Visita a Pievepelago di una delegazione di italo-americani capitanata dal sindaco di Highwood che ha incontrato il sindaco ed il vice di Pievepelago e il presidente dell’accademia Lo Scoltenna. Il tutto nell’ottica di migliorare i rapporti fra le due località accomunate dalle origini appenniniche di tante famiglie che dal 1900 emigrarono sulle rive del lago Michigan in Illinois. Con la vicina Highland Park, si parla di oltre 5mila oriundi della montagna modenese e loro discendenti. La delegazione col sindaco di Highwood Charlie Pecaro e alcuni consiglieri ha incontrato il sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni e il vice Davide Fiorenza assieme al presidente dell’Accademia Scoltenna Livio Migliori, con la collaborazione di Lucy Franchini.

Sono stati approfonditi aspetti storici e naturalistici della nostra zona (la delegazione ha visitato da s.Anna al lago Santo) e lanciate alcune proposte concrete. Si vuole infatti promuovere scambi culturali ed esperienze per lo sviluppo tecnologico, economico e turistico. Intanto si apporranno tabelle nelle due località come simbolo di amicizia internazionale.

"Gli abitanti di Highwood -ha detto la delegazione- esprimono spesso il bisogno di riscoprire il proprio retaggio e le tradizioni, consapevoli che in un’ottica dinamica il proprio passato significa migliorare il futuro delle attuali generazioni. Vogliamo promuovere tra la nostra popolazione italo-americana la conoscenza della Comunità di Pievepelago, della sua storia e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale appenninico promuovendo nel contempo tra la popolazione di Pievepelago la conoscenza della città di Highwood. Così tutta la comunità frignanese negli Usa potrà intensificare rapporti di amicizia, turismo e cultura con i loro paesi di origine".

Non sono pochi gli ‘emigrati di ritorno’ che cioè tornano a stabilirsi nel paese d’origine familiare, mentre altri sono qui stagionalmente assieme a parenti e amici. Specie in estate accade che giovani nipoti di emigranti vengano a scoprire i luoghi di origine familiare, mai visti prima e conosciuti solo dai racconti familiari. Viene così data conferma all’esigenza di creare rapporti istituzionali tra le due località. Sono talmente tanti gli emigranti originari di questa località che anni fa venne proposto di dare il nome di S.Anna alla cittadina di Highwood. Basta poi sfogliare gli elenchi telefonici di Highland Park e Highwood per trovare centinaia di cognomi frignanesi come Bernardi, Ori, Pasquesi, Carani, Santi, Picchietti, Ugolini, Mordini, Lenzini, Biondi, Manfredini, Pieracci, Brugioni e Nannini.

g.p.