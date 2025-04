Le bollette delle famiglie: "Si spende di più per il gas ma meno che nel resto d’Italia"

Stabilità nel consumo e nella spesa per l’energia elettrica, bolletta più salata a fronte di un leggero calo dell’utilizzo invece sul fronte del gas. È quanto in sintesi emerge dall’analisi di Segugio.it, un’indagine sui primi mesi di quest’anno che parte dal panorama nazionale per poi stringere sull’Emilia Romagna e le sue province, tra cui Modena.

Per quanto riguarda l’energia elettrica l’inchiesta mostra un calo del 5% nel consumo medio a livello nazionale a fronte di una spesa annua che rimane stabile. Un dato che suggerisce un progressivo aumento del prezzo all’ingrosso dell’energia, compensato da una riduzione dei consumi. In Emilia Romagna, la bolletta della luce mostra una sostanziale stabilità anno su anno, con una leggera flessione dell’1% e un calo dei consumi del 4%: anche Modena si distingue per una stabilità, nessuna variazione rispetto allo scorso anno. Il consumo medio annuo sul nostro territorio "è di 2.005 chilowattora, con un calo del 3% rispetto al 2024, pari a 569 euro l’anno", si legge nel rapporto. Andamento simile a quello di altre province come Ferrara e Parma. Bologna, invece, "mostra un leggero calo della spesa (-1%), mentre Piacenza evidenzia la diminuzione più marcata (-5%)".

Sul fronte dei consumi di energia, Piacenza registra il calo più significativo (-12%), seguita da Bologna (-6%) e Rimini (-5%). Modena si attesta su un -3%. Mentre rispetto all’ultimo trimestre del 2024, si osserva un incremento generalizzato della spesa in Emilia Romagna (+7%), con Modena che si allinea a questo trend con un aumento dell’8%.

Diverso il discorso sul gas. A livello nazionale, si registra un aumento del 14% della spesa annua e un incremento del 3% del consumo medio annuo rispetto al primo trimestre del 2024. L’Emilia Romagna si discosta leggermente da questo trend, con un aumento della bolletta complessiva del 9% e un calo dell’1% dei consumi. In linea Modena con il +9%, con un consumo medio annuo di 1.004 standard metri cubi e una spesa di 1.202 euro, per un calo dell’1% dei consumi rispetto al 2024. Dato inferiore alla crescita più elevata registrata a Forlì-Cesena (+15%), Ferrara (+14%), Piacenza (+13%) e Reggio Emilia (+12%). Parma, invece, si distingue per una riduzione degli impieghi del 9%, mentre Bologna registra una diminuzione del 4%.

Rispetto all’ultimo trimestre del 2024, la spesa per il gas è aumentata del 5% in Emilia Romagna, con Modena che si attesta su un +5%.