Le borse di Studio del Gruppo B&T a 111 ragazzi

In archivio la 34esima edizione della consegna delle Borse di studio "Fosco Mariani". L’evento, tenutosi presso l’Auditorium Spira Mirabilis e promosso da Gruppo B&T in collaborazione con il Comune di Formigine e la scuola secondaria di primo grado Fiori, ha visto premiati 111 ragazzi che lo scorso anno scolastico hanno conseguito il diploma della scuola media con il massimo dei voti. Ad introdurre l’evento il CFO di Gruppo B&T Claudio Forlani, cui è seguito il saluto dell’AD Fabio Tarozzi, che ha sottolineato come "questa iniziativa vuole ricordare quanto sia importante la formazione. E’ un piccolo contributo – le sue parole - con cui valorizziamo l’impegno dei ragazzi e che abbiamo dedicato al ricordo di Fosco Mariani, nostro indimenticato collega che ha sempre creduto nel potere della curiosità, dell’istruzione e dell’immedesimazione per capire anche il diverso". Sul palco, oltre ai vertici di Gruppo B&T ed il Presidente onorario del Gruppo, Fausto Tarozzi, il vicepreside delle ‘Fiori’ Eros Benassi, il Sindaco Maria Costi ed il Vicesindaco Simona Sarracino che, curiosità, fu tra i premiati dell’edizione 1993.