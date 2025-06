Le campane suonano alla notte. Scatta la denuncia ai carabinieri

Riesplode il caso delle campane nel centro di Montale. A sollevarla sono alcuni residenti dopo che, nella notte tra domenica e lunedì, al contrario di quanto avvenuto finora, i rintocchi si sono protratti non solo nella fascia oraria 7 – 22,30, ma anche in piena notte, a cadenza di ogni mezz’ora. "Siamo stati costretti a fare una nuova denuncia ai carabinieri – spiega uno dei residenti – per la brutta sorpresa che abbiamo avuto in piena notte. Le campane, infatti, hanno continuato a suonare a intervalli di mezz’ora. Una situazione decisamente insostenibile per la nostra stessa famiglia, viste le gravi patologie cui sono affetti miei familiari, i quali avrebbero bisogno di lunghi momenti di riposo. Nello specifico, mio padre è appena stato dimesso dall’ospedale e ha bisogno di silenzio e riposo. La questione peraltro – continua il residente - va avanti da otto anni, con un intermezzo di due anni. Nel 2023 e nel 2024 infatti le campane, grazie all’intervento di noi cittadini, erano state silenziate del tutto, tranne che per i rintocchi della mattina.

Ultimamente, come è noto, il parroco aveva deciso di suonarle dalle 7 alle 22,30, e sebbene ciò rappresenti per noi stress e disagio, abbiamo cercato di tollerare la situazione. L’altra notte, invece, senza peraltro nessun avvertimento, le campane sono andate avanti a suonare anche tutta la notte. Abbiamo quindi chiamato il 112 ed è intervenuta una pattuglia alle 2 di notte, che ha constatato il forte rumore e il persistere del suono. Se la situazione non si risolverà nell’immediato – conferma il residente - siamo determinati, a questo punto, a fare valere le nostre ragioni in sede civile, viste anche diverse sentenze a nostro favore in casi simili". La questione era assurta agli onori delle cronache qualche tempo fa perché, sempre a Montale, c’è anche un’ampia fascia di popolazione che vuole il suono delle campane.

Marco Pederzoli