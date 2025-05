Le canarine di Maestroni trionfano 4-2 contro l'Union Sammartinese e festeggiano la salvezza

Le canarine di Cesare Maestroni battono l’Union Sammartinese a Bastiglia 4 a 2 e festeggiano la salvezza matematica. Al 41′ arriva il vantaggio modenese, la formazione di Mister Maestroni calcia due angoli consecutivi, sul secondo la battuta a rientrare di Manfredi viene deviata in porta dall’imperioso stacco di Biagioni. Al 66′ il pareggio ospite con Rotondo a superare Ierardi. All’80’ arriva la seconda marcatura, Manfredi difende palla al limite, si gira e conclude a rete, il suo sinistro viene ribattuto dal portiere in uscita, Pellegrino è lesta ad arrivare sul pallone e da fuori area insaccare. Al 90′ arriva la terza rete, Tognolini dapprima ci prova da fuori area e Brighi vola a deviare lateralmente, Dotto la rimette in area piccola e Tognolini trova la deviazione vincente. Nel recupero al 92′ arriva la quarta rete con Hamouda che, lanciata da Pellegrino, corre per 40 metri e questa volta a tu per tu con Brighi la supera con un preciso pallonetto. Al 95′ l’Union Sammartinese accorcia su azione di penalty con Spada.