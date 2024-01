Le celebrazioni per il patrono: "Il concerto in Duomo di Noa è una testimonianza di pace"

Ha preso a prestito le parole di un grande poeta palestinese, Mahmoud Darwish, "se solo potessi essere una candela nell’oscurità, vorrei essere una candela nell’oscurità". Con la sua luce e la sua voce che cesella ogni nota, Noa ha cantato la pace nell’incanto del Duomo: il suo concerto ha aperto le celebrazioni in onore di San Geminiano, patrono della città e della diocesi, invitando tutti a pensare e a pregare per quella pace che proprio in Israele (la terra di Noa) e in Palestina non riesce a farsi strada.

Cattedrale gremitissima per l’evento promosso dalla Fondazione di Modena, con il sostegno di Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e Unicredit, il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di Modenamoremio, grazie a Maria Carafoli. Nelle prime file le principali autorità religiose e civili.

"Qui, nel nostro Duomo, per la festa del Patrono, la città si riunisce per trovare motivi di fiducia e di speranza. E anche con questo concerto vogliamo rinnovare il nostro impegno a favore della pace", ha esordito monsignor Giuliano Gazzetti, vicario dell’arcidiocesi e arciprete della cattedrale, introducendo la serata condotta dalla giornalista Federica Galli. "Tutti noi possiamo lavorare per la pace: anche nella quotidianità possiamo fare la differenza – ha aggiunto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli –. Una suora dell’orfanotrofio La Creche di Betlemme mi ha detto che nella vita può mancare tutto ma non può mancare l’amore".

Prima di iniziare il suo recital, Noa ha letto in italiano un lungo appello per la pace nelle sue terre martoriate. In un discorso dagli accenti anche politici, ha ricordato le migliaia di morti innocenti e i 136 ostaggi ancora nelle mani di Hamas (fra cui Ohad Ben Ami, zio di Shoval che studia al nostro ateneo: le sue foto sono rimaste esposte tutta sera ai lati dell’altare). "La sofferenza è immensa, la catastrofe è enorme", ha detto. Poi, insieme al suo fido chitarrista Gil Dor e agli archi del Solis String Quartet, ci ha portato lungo le vie della musica, con canzoni struggenti che invitano a riflettere, accanto ai virtuosismi e ai ricami vocali dall’album "Letters to Bach" e ad alcuni classici dell’anima napoletana, come "Santa Luca luntana". In chiusura due bis da brivido, l’iconica "Beautiful that way", "La vita è bella", colonna sonora del film di Benigni, e una personalissima versione dell’ Ave Maria di Gounod, suggellata da un amen che sembrava volare lungo le navate del Duomo, come per raggiungere il Cielo. "Quello di stasera non è stato soltanto un concerto, ma un’esperienza spirituale, una testimonianza di pace, un evento di arte e di bellezza – ha concluso l’arcivescovo monsignor Erio Castellucci –. Giovanni Paolo II disse che il cuore della pace è la pace del cuore. Stasera abbiamo approfondito il desiderio di pace, attraverso brani di tante culture e di tanti Paesi, pensando che duemila anni fa a Betlemme una giovane ebrea diede alla luce quello che per noi è la Pace in persona, Gesù: oggi Betlemme è una cittadina palestinese". Per questo continueremo a pregare per la pace in Terra Santa e in tutto il mondo. Pace, anzi – come ha detto l’arcivescovo – "shalom".