Le celebrazioni religiose . Si rinnova l’offerta al Santo col corteo che porta olio e ceri

Il Duomo di Modena è storicamente l’emblema dell’incontro fra la comunità religiosa e la comunità civica. Secondo quanto ci raccontano le cronache, e in particolare la famosa "Relatio de innovatione ecclesia Sancti Geminiani", negli ultimi anni dell’XI secolo il clero e la cittadinanza si unirono per fondare la nuova chiesa dedicata al santo vescovo patrono, e affidarono l’incarico di progettarla all’architetto Lanfranco. La prima pietra venne posata il 9 giugno 1099. E da allora nella nostra cattedrale – in particolare nel giorno di San Geminiano – si uniscono e si fondono i valori di tutta la città e di tutte le sue espressioni. Accadrà anche domani, in ossequio a un’antica e radicatissima tradizione, profondamente sentita.

I riti religiosi in Cattedrale, in onore di San Geminiano, prenderanno il via già oggi alle 17.15 con i primi Vespri Pontificali presieduti dall’arcivescovo Castellucci: alle 18, poi, la Messa della Vigilia celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti, arciprete del Capitolo Metropolitano e vicario generale dell’arcidiocesi. Alle 21, don Erio guiderà la veglia di preghiera con l’ufficio delle letture. Domani, festa del Patrono, la Santa Messa delle 8 verrà celebrata da monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, quella delle 9 da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì - Bertinoro. Alle 11, la solenne concelebrazione Pontificale presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci, con altri vescovi e sacerdoti: ad aprire la cerimonia (a cui saranno presenti le maggiori autorità civili e militari) sarà la benedizione alla Città con la reliquia del Santo. Questa Santa Messa verrà anche trasmessa in diretta su Trc e TvQui.

Alle 17.15 don Erio presiederà i secondi Vespri Pontificali, poi alle 18 monsignor Giacomo Morandi, arcivescovo di Reggio Emilia - Guastalla, celebrerà la Messa vespertina. La tomba del Santo resterà aperta fino a sabato 8 febbraio alle 14.30. Come è noto, il Duomo di Modena è chiesa giubilare: visitandola per tutto il 2025, è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per se stessi e per i defunti, alle condizioni indicate dalla Chiesa.

E, proprio in questo abbraccio fra il Palazzo e la Cattedrale, domani si rinnoverà la tradizione dell’offerta al Santo. Alle 10.30 dal Palazzo Comunale partirà il corteo delle autorità, con il gonfalone, la banda cittadina e i valletti in livrea gialloblù, che raggiungerà il Duomo portando due ceri votivi, sei candele e l’olio per la lampada che arde perennemente nella cripta della Cattedrale, davanti al sepolcro del Santo. I ceri e l’olio verranno donati solennemente nel corso della Messa presieduta dall’arcivescovo. La delegazione comunale sarà guidata dal sindaco Massimo Mezzetti e dal presidente del consiglio comunale Antonio Carpentieri. Saranno presenti alla cerimonia anche alcuni rappresentanti delle due città toscane che condividono lo stesso Patrono, Pontremoli e San Gimignano. Da Modena una delegazione guidata dalla vicesindaca Francesca Maletti parteciperà domani pomeriggio alle cerimonie a San Gimignano, portando in dono un cero votivo, e allo stesso modo i consiglieri Luca Negrini e Gianluca Fanti rappresenteranno il nostro Comune a Pontremoli.