Le ceramiche alla fiera dell’urbanistica

Confindustria Ceramica, sotto le insegne del marchio ‘Ceramics of Italy’, in coordinamento con Confindustria Emilia-Romagna e la sezione regionale dell’ANCE, associazione dei costruttori edili, ritorna al Palais des Festivals di Cannes in occasione del MIPIM 2025. Appuntamento annuale dedicato allo sviluppo urbanistico delle grandi città del mondo, la fiera ha aperto i battenti ieri e vedrà fino a venerdi, anche la ceramica italiana tra i protagonisti: la partecipazione di Confindustria Ceramica, infatti, fa parte per la seconda volta di una collettiva che vede come capofila la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione, Relazioni Internazionali. Un’importante occasione, per l’associazione di via Monte Santo che raggruppa i produttori italiani di ceramica, ma anche di laterizi, materiali refrattari, laterizi, porcellane, ceramica sanitaria e per uso domestico e ornamentale, di promozione e un’occasione anche di studio e confronto. La presenza di Confindustria Ceramica si sviluppa su uno stand di 30 metri quadrati di estensione collocato nel Padiglione Italia, accanto allo stand di ITA (Italian Trade Agency), delle Agenzie di Stato e di altre importanti regioni italiane alle quali il MIPIM garantisce possibilità di incontro e confronto. La fiera francese è un luogo dedicato a presentazioni e workshop con l’obiettivo di proporre a investitori provenienti da tutto il mondo le opportunità e i progetti disponibili ed i servizi e prodotti a supporto dell’attrazione di investimenti che offre il territorio stesso. La ceramica italiana, da questo punto di vista, forte di una internazionalizzazione molto pronunciata e di una vocazione all’export che la vede destinare oltreconfine oltre il 70% di quanto produce, e fattura, non può prescindere da un attento studio del contesto internazionale del quale il MIPIM fa comunque sintesi.

"Si tratta – scrive Confindustria Ceramica – di un’importante opportunità per spiegare come le superfici ceramiche italiane possano essere protagonista anche nel contesto delle grandi trasformazioni urbanistiche". Tra i tantissimi eventi in programma fino a venerdi menzione d’onore per il workshop ‘Emilia-Romagna Strategic Technologies and Infrastructures for Innovation’ in programma oggi con la partecipazione di Vincenzo Colla, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna e assessore regionale allo sviluppo economico, Annalisa Sassi, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna, oltre ai sindaci e agli assessori presenti al MIPIM in rappresentanza dei loro territori.