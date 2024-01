Le ceramiche da oggi in Austria

La ceramica italiana presente, da oggi, alla quarta edizione di Keramiko 2024, l’esposizione biennale luogo di incontro tra i professionisti del mondo dell’edilizia e della ceramica austriaci che si tiene presso il quartiere fieristico di Wels fino a venerdi. La manifestazione – sponsorizzata da Ceramics of Italy – è promossa dalla Österreichische Fliesenverband, l’associazione austriaca dei posatori e distributori. Le ceramiche italiane, nel 2023, hanno esportato in Austria 10 milioni di metri quadrati, per circa 150 milioni di euro di valore: l’Austria ‘vale’ il 4% delle esportazioni totali ed il 6% dell’export UE del settore.