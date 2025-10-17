Le ‘chiavi della città’ alle suore dell’asilo

Da qualche giorno, "l’asilo delle suore" di viale Mazzini non è più l’asilo…delle suore. Pur a malincuore, come è comprensibile e come confermano anche dallo stesso Istituto Delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d’Adda, dove si trova la casa principale di questo ordine, suor Maria Teresa Arrigoni e suor Mara Bianchi hanno dovuto lasciare Vignola per tornare appunto alla casa principale in provincia di Cremona.

Vignola, però, non vuole dimenticare questa vera e propria istituzione che, per 98 anni, è stata un punto di riferimento per la città. Le suore, infatti, negli anni hanno prestato servizio presso il locale ospedale e, soprattutto, erano conosciutissime e apprezzate per l’asilo, frequentato da generazioni di vignolesi. Così, il consiglio comunale ha deciso, all’unanimità, di conferire alle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento le chiavi della città. La cerimonia ufficiale si terrà l’8 novembre prossimo, dopo che domenica scorsa c’è già stato, nella chiesa plebana di Vignola, il saluto della comunità dei fedeli durante la messa, celebrata dal parroco don Luca Fioratti.

"Le suore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento – spiegano dal Comune - erano presenti a Vignola dal 4 ottobre 1927. Dalla fine di settembre, per ragioni di organizzazione interna, hanno però dovuto lasciare Vignola. Domenica 12 ottobre, in chiesa plebana, accompagnate dalla Madre Superiora, hanno salutato la comunità vignolese. In quell’occasione, l’amministrazione comunale, nel ringraziarle per la loro opera a nome della comunità vignolese, ha annunciato che a loro verranno conferite le "Chiavi della città" nel corso di una seduta straordinaria del consiglio comunale in programma per sabato 8 novembre, alle ore 10.

L’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento è una Congregazione fondata nel 1882 a Bergamo da San Francesco Spinelli, con Casa Madre e Casa Generalizia a Rivolta d’Adda. La città di Vignola ha da tempo un particolare legame con questo istituto religioso in quanto la presenza delle suore presso la comunità vignolese dura da quasi un secolo. Da allora le suore hanno prestato un servizio ininterrotto, svolgendo la loro missione presso la scuola materna di viale Mazzini, nonché presso l’ospedale cittadino. Durante la Seconda Guerra Mondiale avevano prestato la loro opera anche a sostegno dei ricoverati nell’ospedale militare cittadino e presso la Casa della Madre e del Bambino".

Marco Pederzoli