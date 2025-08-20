Le chitarre di Devecchi e Seminara in un viaggio tra epoche musicali

Sarà tutto dedicato all’eleganza e al fascino della chitarra classica il nuovo appuntamento della rassegna ’Note e Arte nel Romanico’ che stasera alle 19, presso la chiesa parrocchiale di Castello di Riolunato (con ingresso gratuito) accoglierà Paolo Devecchi e Salvatore Seminara, in un programma di ’Musiche di ieri e di oggi’, appunto sulle corde della chitarra. Partendo da una trascrizione per duo di chitarre della ’Sonata K466’ di Scarlatti, il concerto proseguirà poi con un elogio alla musica francese del XX secolo, con brani di Satie, Ravel e Debussy, e si concluderà con una selezione di pagine più recenti trascritte dallo stesso duo.

I due chitarristi hanno iniziato a suonare insieme a metà degli anni ‘90, sul finire della loro formazione accademica presso il Conservatorio Verdi di Milano: il loro sodalizio artistico li ha portati ad esibirsi in centinaia di concerti nell’ambito di importanti festival interazionali. Il progetto di duo è via via cresciuto orientandosi sempre più nella pratica della trascrizione e della composizione: le musiche proposte dai due chitarristi sono certo ancorate alla tradizione, eppure traggono spunto da varie matrici stilistiche, in un originale insieme sonoro.

s.m.