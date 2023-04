Le cime innevate, ma con piste chiuse

Risveglio tutto innevato ieri per la montagna modenese al di sopra dei 700 metri di quota. La neve fresca ha superato i 20 cm di altezza soprattutto nella Valle del Dragone, sopra Piandelagotti, in comune di Frassinoro e fino al Passo delle Radici, richiedendo l’intervento dei mezzi spartineve della Provincia. Alcuni centimetri di neve erano scesi nella notte fino a Fanano, Sestola, Frassinoro, Pievepelago e Fiumalbo, sciogliendosi poi in giornata al di sotto dei mille metri di quota. L’andamento delle temperature e le nuove previsioni meteo non idonee, hanno fatto valutare ieri ai responsabili del Consorzio sciistico del Cimone di non riaprire in questo week-end le piste di Passo del Lupo, come si era eventualmente ipotizzato nei giorni scorsi. La stagione dello sci dell’Appennino Modenese è stata quindi definitivamente chiusa, così come negli altri vicini comprensori appenninici. Le nevicate primaverili non sono una rarità in Appennino, ma quest’anno paiono proprio una beffa. Sui social infatti è stato rimarcato come sia giunta troppo tardi questa nevicata, tanto invocata a dicembre-gennaio. Ora la neve (prevista anche oggi sopra i 1400 metri di quota) lascerà il posto alla pioggia anche in quota.

g.p.