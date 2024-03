Le città più care. Modena al 5° posto

L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di febbraio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care dell’Emilia Romagna, in termini di aumento

del costo della vita.

In testa alla top ten delle più care Bologna, dove l’inflazione pari all’1,2% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 334 euro per una famiglia media, e colloca il capoluogo in settima posizione nella graduatoria nazionale.

Modena è al quinto posto (+0,7%, 190 euro) in Emilia-Romagna e al

36esimo posto nella graduatoria nazionale.