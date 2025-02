Le creazioni di Andrea Federici. Uno sguardo ’oltre il percettibile’

‘Andrea Federici. Oltre il percettibile’ è i titolo della mostra che la galleria d’arte Maurizio Nobile Fine Art ospita nella sua sede bolognese, al civico 19 di via Santo Stefano in occasione di Art City. L’esposizione è interamente dedicata all’opera dell’artista cremonese (foto), molto noto anche al pubblico di Modena, dove ha tenuto varie personali. Federici ha anche partecipato all’ultima edizione del FestivalFilosofia, esponendo alla galleria Ranarossa 3.0 in una bipersonale tenuta con il pittore Gaetano Tommasi. L’esposizione bolognese ha lo scopo di indagare l’incessante ricerca compiuta da Federici nell’andare oltre le apparenze, fino a giungere all’essenza profonda delle cose. Egli, infatti, non si limita a rappresentare oggetti, paesaggi o figure così come appaiono, ma li esplora, esprimendoli come simboli che portano con sé emozioni e ricordi. L’allestimento raccoglie una ventina di opere. La mostra è visitabile fino al 16 febbraio nei seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 10 alle 19. Sabato, in occasione dell’Art White Night (la notte bianca) la galleria resterà aperta fino alle 24.