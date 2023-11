Le cupole dell’amore raccontate da Bini

Giornata molto speciale quella di oggi per l’architettura, in ottica sia locale sia internazionale. Alle 18 a Villa Boschetti infatti, in un evento aperto a tutti, San Cesario si collegherà con la California per interloquire con Dante Bini (nella foto), classe 1932, architetto di fama mondiale che proprio a San Cesario, in via Castel Leone, sviluppò decenni fa i prototipi di quelle cupole che poi sarebbero diventate le celebri "Binishell", proposte con successo in tutto il mondo. L’occasione del collegamento internazionale con l’archistar 91enne è la presentazione del libro "Costruire l’utopia" di Francesca Albani, Carlo Dusi e Alessandro Cavalli (Interlinea, in edizione bilingue), che dedica appunto una grande attenzione alle origini del lavoro di Dante Bini e, quindi, alle sue opere sancesaresi. L’evento di oggi pomeriggio, peraltro, non vuole essere solo la presentazione di una pubblicazione, ma anche un impegno verso una valorizzazione di questi prototipi ancora visibili sul territorio comunale. Spiega infatti il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi: "Sono soddisfatto e orgoglioso che San Cesario ospiti questo evento che riscopre un pezzo di storia dell’architettura del secondo Novecento. Proprio il sito sancesarese in cui lavorò l’architetto Bini è stato oggetto di uno studio da parte del Politecnico di Milano. Oggi, quindi, due docenti e un neo architetto del Politecnico illustreranno proprio le particolarità del sito di San Cesario. Tra l’altro – prosegue Zuffi – 8 dei 12 prototipi sono ancora in buono stato e l’obiettivo dell’evento di stasera è anche quello di attrarre l’attenzione degli enti preposti per un pieno recupero del sito". Alla presentazione sono attesi tra gli altri Mauro Felicori assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione, la soprintendente Francesca Tomba e Matteo Gambaro, professore del dipartimento Abc del Politecnico di Milano. L’architetto Dante Bini, che con la sua tecnica innovativa realizzò tra l’altro anche la villa in Sardegna del regista cinematografico Michelangelo Antonioni, è pure noto come l’"architetto delle piramidi", un tipo di struttura per la quale ha sviluppato tecniche costruttive molto evolute. Bini è infatti uno specialista di sistemi per la costruzione di edifici automatizzati e può essere considerato un "visionario", in quanto ha ideato e sta cercando di progettare e realizzare una città piramidale alta oltre 2000 metri chiamata per questo "Try 2004" ("La città in aria") per la metropoli di Tokyo.

Marco Pederzoli