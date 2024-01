Le disabilità rivoluzionarie

Domani sera alla Tenda di viale Monte Kosica spazio al cinema con la proiezione, alle 20.30, di ‘Crip Camp - Disabilità rivoluzionarie’ di Nicole Newnham e Jim LeBrech (in foto): un documentario che racconta la storia del campeggio estivo per adolescenti disabili creato nei primi anni ’70 nello Stato di New York, che contribuì a lanciare il movimento per i diritti dei disabili, facendo considerare ragazzi e ragazze prima di tutto come persone. A introdurre il film sarà Virginia Niri di UniMoRe e la serata sarà aperta dai saluti istituzionali dei docenti UnMoRe Giacomo Guaraldi, Maria Chiara Rioli, Elisabetta Genovese, Tindara Addabbo e Loris Vezzali. La settimana di programmazione de La Tenda si chiude venerdì alle 18 con un nuovo incontro del ciclo ‘Dialogo con l’’autore’, curato dall’associazione l’Asino che vola. Ospite della serata sarà Francesco Abate con il suo ‘Il Misfatto della Tonnara’ (Einaudi), intervistato da Maria Gazzitano. Nuovo episodio della serie ambientata ai primi del Novecento a Cagliari che vede protagonista la giornalista Clara Simon. Durante una manifestazione di femministe qualcuno aggredisce una maestra e il suo corpo privo di sensi è rinvenuto nel magazzino dell’antica tonnara. Clara Simon e i suoi compagni ancora una volta troveranno il coraggio di far sentire la voce delle donne.