Le domande chiave per trovare lavoro

Stai cercando una nuova occupazione? Il primo passo per una ricerca efficace del lavoro è avere una idea ed un piano di azioni concrete, mirate e ben definite, per riuscire a centrare l’obiettivo e ottenerlo. La definizione di un’progetto professionale è un passo, dunque, fondamentale che avviene attraverso un percorso di analisi, che va definito iniziando dal rispondersi ad alcune domande indispensabili. Prima questione da cui partire: "Quale lavoro cerco e perché?". Attenzione: rispondere, in maniera generica, con un "qualsiasi" è come dire "nessuno"! Ogni lavoro è diverso e richiede capacità,disponibilità, motivazioni specifiche! Devi fare una scelta che si avvicini il più possibile a chi sei, cosa vuoi e cosa sai fare. Seconda domanda: "Che caratteristiche ha il lavoro che cerco?". Qui occorre saper valutare quali conoscenze teoriche, competenze tecniche e trasversali richiede il tuo obiettivo professionale. È, pertanto, importantissimo saper comprendere la coerenza del proprio progetto lavorativo. A seguire infatti arrivano gli ultimi quesiti da porsi, prima di partire con il tuo piano di azione: "Che risorse ho da offrire? Cosa mi manca? Le principali competenze che ho sviluppato sono spendibili nel lavoro che mi interessa svolgere?" Incrociare il profilo con quello che è richiesto dal proprio obiettivo professionale è un passo fondamentale per capire come presentarsi al meglio e quali punti di forza valorizzare. Per approfondire questi ed altri utili consigli si può visitare la sezione "strumenti-ricerca-lavoro" sul sito agenzialavoro.emr.it