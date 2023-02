"Le domande senza tempo rendono Gilgamesh eterno"

di Matteo Giannacco In principio fu Gilgamesh. Il primo eroe (o antieroe?), protagonista del poema epico più antico del mondo e i cui temi sono straordinariamente attuali: la ricerca della conoscenza, il mistero della morte, l’importanza dell’amicizia. Le vicende del re di Uruk parlano, tout court, della condizione umana. La storia è quella di un uomo che ‘diventa’ mito dal momento in cui va alla ricerca dell’immortalità. Alla fine del viaggio, scoprirà che la morte è destino ineluttabile per tutti (letteralmente ‘ciò che è stato tagliato’). L’antichissimo testo, ovvero "Di colui che vide le profondità` e le fondamenta della terra", è stato riscoperto due secoli fa vicino Mosul, in Iraq. Grazie a una produzione Ert, la narrazione integrale dell’Epopea debutta alle 20.30 allo Storchi di Modena (domani sempre 20.30, sabato alle 19 e domenica alle 16), interpretata da tre grandi del teatro italiano: Vincenzo Pirrotta, Giovanni Calcagno (che firma la regia) e Luigi Lo Cascio. L’attore palermitano, classe ’67, protagonista sul grande schermo ne ‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio, ha firmato di recente, assieme all’amico Marco Tullio Giordana, una autobiografia in versi di Pier Paolo Pasolini, presentato in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Una carriera teatrale e...