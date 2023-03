Le donne di Natalia Ginzburg: così ironiche, così autentiche

Maria Amelia Monti ricorda ancora la sera in cui incontrò Natalia Ginzburg. "Avevo 27 anni e il regista Marco Parodi mi aveva scelto per interpretare ‘La segretaria’ – racconta –. Una sera la scrittrice venne in camerino a salutarmi. Io tremavo per l’emozione, temevo di non essere adatta, e lei invece mi disse che io coincidevo perfettamente con l’immagine della sua protagonista che aveva in mente: ‘Era come se avessi pensato a te’, mi confidò". Da allora Maria Amelia Monti ha interpretato altri testi dell’autrice di "Lessico familiare", scomparsa nell’ottobre 1991, rivelandosi una perfetta interprete del mondo della scrittrice. Porta la firma di Natalia Ginzburg anche "La parrucca" che stasera e domani porterà in scena al teatro Michelangelo, insieme a Roberto Turchetta, con la regia di Antonio Zavatteri.

Nello spettacolo sono stati riuniti due atti unici ("Paese di mare" e "La parrucca", appunto) che sembrano uno la prosecuzione dell’altro. È la storia di una coppia della fine degli anni ‘60: lui, Massimo, è un uomo sempre insoddisfatto, inconcludente, senza un lavoro stabile, lei, Betta, è una donna ingenua, depressa, ma genuina. Nella prima parte si ritrovano in un piccolo albergo isolato, discutono, parlano di soldi (che non ci sono) e di sogni (che sono fin troppi), e Betta sfoga la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più. Poi nella seconda parte – un monologo – al telefono con la mamma confessa un segreto sorprendente, ma più che altro vuole farlo sapere al marito che origlia dal bagno...

"Il personaggio femminile dei testi di Natalia Ginzburg è quasi sempre lo stesso, anche se collocato e visto in epoche diverse – ha detto Maria Amelia Monti –. Oggi si guarda sempre alla donna forte e in carriera, mentre la donna della Ginzburg è l’opposto: si trova in balia della vita ma sa tenerle testa con la sua ironia e la sua autenticità".

