"Le ’Donne Guerriere’ sono quelle del nostro tempo"

Uno spettacolo tra musica e teatro dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita. Stasera alle 21 al Teatro comunale di Bomporto andrà in scena ‘Donne Guerriere’, con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni da un’idea di Francesco Magnelli per la regia di Gianfranco Pedullà. La pièce rende omaggio alle ‘donne guerriere’ del nostro tempo, vere combattenti che, con le loro scelte e la loro stessa vita, sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Sulla scena le due protagoniste, accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e elettronica, in un racconto originale e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare. Ma chi sono le ‘donne guerriere’? "Tutte coloro che senza distinzione di età, ceto, cultura, provenienza, si sono opposte a un destino profetizzato da altri – spiega Ginevra Di Marco -. Donne che avevano un sogno e lo hanno inseguito, riuscendo a dire un sonoro ‘no’ a secoli di predominio maschile, battendosi con le armi delle parole, del racconto, del canto, dei gesti esemplari, contro le violenze e le discriminazioni".

Gli spettatori verranno così a contatto con le vite di chi ha saputo costruire il proprio futuro e di chi, come molti, cerca di immaginare il proprio. Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi. Un racconto collettivo ironico e profondo che lega ‘noi’ e ‘loro’ con tante parole e musiche dal vivo, che ci facciano ancora ballare e ritrovare insieme. Lo spettacolo, che intreccia continuamente musica e teatro, non è scritto in forma di teatro canzone o di teatro di narrazione; piuttosto è un caleidoscopio di frammenti scenici che tendono alla ricomposizione dei linguaggi: il canto, il monologo, il dialogo, la musica, il ritmo, la poesia. Una cosa nuova ma, in realtà, molto antica. Lo spettacolo rievoca storie di donne note e meno note: da Rosa Parks a Nilde Jotti, da Anna Magnani a Virginia Woolf e alle tante donne sconosciute di grande umanità, cui rimanda la storia della badante Ludmilla. Nel racconto vengono approfondite le storie di due artiste dell’importanza di Rosa Balistreri e Caterina Bueno e il loro rapporto con Firenze e con la musica popolare. Non mancano poi le storie di giovani (come l’operaia Luciana licenziata proprio nel momento di attesa di un figlio) fino ad arrivare a frammenti, in qualche modo, autobiografici delle stesse artiste in scena, anche loro ‘donne guerriere’.

Maria Silvia Cabri