Le donne nella Bibbia, un percorso tra parole e note a Finale Emilia

In principio fu Eva, poi sono venute Sara, moglie di Abramo, Rebecca e Lia, Rut, Raab, Jezebel. Sono tante le donne nella Bibbia, e proprio a loro è dedicato il doppio appuntamento organizzato dall’associazione Alma Finalis per domani all’aula magna della scuola media Frassoni di viale della Rinascita. Alle 15.30 don Daniele Bernabei, parroco di Finale Emilia, e Miriam Camerini, studiosa di ebraismo, regista e attrice teatrale, racconteranno le figure femminili nella Bibbia, con spunti anche inediti e singolari.

Al termine della conferenza, Miriam Camerini, accompagnata dal chitarrista Rocco Rosignoli, proporrà la performance ’Miriam e le altre - Voci di donne nella musica ebraica’, fra musica, canto e narrazione.

Sempre a cura di Alma Finalis (che, come è noto, ha in cura anche lo storico cimitero ebraico finalese), domenica 9 marzo verrà riproposta la passeggiata ’Le vie dei giusti’: seguendo le testimonianze raccolte da Maria Pia Balboni nel libro ’Bisognava farlo’, verranno ripercorse le storie dei finalesi che, anche a rischio della deportazione, durante la guerra accolsero nelle loro case dieci ebrei in internamento e li salvarono.

Appuntamento alle 9.30 in via Trento Trieste 22: la passeggiata storica poi terminerà al cimitero ebraico.

