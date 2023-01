Le due fiere si allargano: banchi fino a piazza Roma

di Vincenzo Malara

"Le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano saranno ancora più grandi, per riallacciare in maniera profonda il rapporto con la comunità e tenere in moto la nostra economia. Sono due momenti speciali per la città, parte integrante della nostra tradizione, che vogliamo vivere al meglio dopo la difficile fase Covid". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli racconta così la grande novità che martedì 17 e martedì 31 gennaio regalerà ai modenesi, ma non solo, due fiere completamente rinnovate, più ampie e ‘dialoganti’ con la bellezza del centro storicoo. Dopo la sperimentazione di dodici mesi fa per rispondere alle misure di distanziamento Covid, infatti, l’assetto organizzativo spalmato su tutto il cuore cittadino, diventa strutturale e pienamente operativo in occasione di Sant’Antonio e la festa dedicata al santo Patrono di Modena a fine gennanio. Frutto di un percorso che ha ottenuto il via libera unanime del Consiglio comunale, coinvolgendo anche tutte le associazioni di categoria, la planimetria geografica delle due fiere ridistribuirà gli oltre 500 espositori (415 fissi, 29 assegnati temporaneamente solo per il 2023 e 60 disponibili per la cosiddetta spunta) su un’area maggiore che includerà, oltre al cuore storico in piazza Grande e lungo via Emilia, piazza XX Settembre, via Farini e piazza Roma. Insomma, nessuna strada (o quasi) sotto la Ghirlandina sarà ‘orfana’ di una bancarella, trasformando ancora di più le due manifestazioni in un rito collettivo. I dettagli sono stati illustrati ieri dal sindaco Muzzarelli insieme all’assessora a Turismo e Promozione della città Ludovica Carla Ferrari e l’assessore al Centro Storico Andrea Bosi. Con loro il commissario delle municipale di Modena Francesco Crudo, i rappresentanti delle associazioni di categoria Daniele Cavazza (Confesercenti), Fiorenza Limberti ed Emilio Mecugni (Confcommercio), Fabio Degiuli (Cna), Pierpaolo Montorsi (Lapam), il presidente di Modenamoremio Mario Bugani e la direttrice Maria Carafoli. "Siamo felici di presentare questo ampliamento – sottolinea Muzzarelli -. Avremo così due fiere più grandi e di qualità". Tra i benefici del nuovo assetto ci sarà quello di una maggiore sicurezza per i cittadini. Come spiegato dal comandante Crudo, infatti, "dislocare i banchi su uno spazio maggiore agevola di molto sia i controlli delle postazioni che quelli per prevenire i classici reati legati alla calca di persone, a partire dai borseggi". Ricordando, tra le altre cose, la riaccensione delle luminarie per entrambe le fiere, l’assessora Ferrari precisa "che la riorganizzazione dei banchi avverrà anche sulle strade storicamente coinvolte dalle manifestazioni, per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e permettere una maggiore convivenza col pubblico diretto ai negozi e alle attività commerciali, che saranno sempre aperte così come il mercato Albinelli. Il mio grazie va a tutta la squadra comunale e alle associazioni, che ci hanno supportato in questo percorso". Per l’assessore Bosi "sarà un’occasione per mostrare al pubblico le riqualificazioni delle strade, che stanno rendendo il cuore cittadino ancora più elegante e attrattivo".