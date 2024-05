Le eccellenze a tavola: "Ecco la festa culinaria"

Un tavolo, giostre di finger food, una scacchiera gigante: successo e apprezzamenti per la prima giornata de ‘Il Centro del Gusto Atipico - degustazione scenografica’, l’evento organizzato da CarpiLab, l’associazione dei commercianti di Carpi, in collaborazione con Atipico Risto-eventi di Mila Sacchi.

E oggi si replica: dalle 11 alle 19, in piazza Martiri, davanti al Teatro comunale, e in corso Roma, saranno allestiti due due stand scenografici di Food & Beverage per offrire un’esperienza unica. L’occasione è la premiazione delle eccellenze del territorio dei prodotti De.C.O. (Denominazioni Comunali d’origine) del 2023, che avverrà oggi pomeriggio alle 16 nella Sala della Vedute di Palazzo.

Tre saranno le realtà premiate per avere ottenuto la De.C.O., ossia il marchio di cui si è dotato, nell’estate del 2021, il Comune per tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari, artigianali tradizionali della città: il bensone e i tortellini al forno del Micropanificio Mollica; la mostarda fina di Carpi - l’antica mostarda dei Pio del ristorante L’Incontro, il cotechino crudo della salumeria Beltrami.

"L’idea di questa due giorni di ‘festa’ culinaria – spiega Alessia Serafini, coordinatrice dello staff operativo di CarpiLab – è nata in concomitanza con la premiazione dei prodotti certificati. Durante l’evento, a tutti i presenti, verrà consegnato un omaggio contenente un assaggio del cotechino crudo, della mostarda, del bensone e del tortellino dolce.

Un modo simpatico per fare conoscere le specialità certificate ‘made in Carpi’". Oggi, prima della premiazione, ci sarà un momento di dialogo e confronto sul tema della valorizzazione delle eccellenze del territorio, con la presenza del professor Pier Paolo Veroni, responsabile della delegazione di Carpi e Correggio dell’Accademia Italiana della Cucina. "Le persone hanno molto apprezzato le scenografie culinarie – prosegue Alessia –. Gli stand, meravigliosamente allestiti, hanno offerto assaggi gourmet, sia dolci che salati". Per partecipare all’evento della premiazione, è possibile ‘registrarsi’ e ottenere il biglietto gratuito inquadrando il qr code esposto nei negozi del centro associati a CarpiLab, come in quelli di via Cuneo, con la collaborazione di NotteFluo, o anche acquistarli in loco.

"Siamo molto soddisfatti, la prima giornata è stata un successo, è bello vedere il nostro centro storico pieno di persone. Ora il nostro auspicio è di proseguire la collaborazione con quella che sarà la nuova amministrazione".