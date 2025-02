Le emozioni dei pazienti diventano arte

Le emozioni dei pazienti oncologici trasformate in un’opera d’arte condivisa, collocata nella sala d’attesa del reparto di Oncologia di prossimità del Ramazzini. Autrice dell’installazione è Gaia Sternieri, 26 anni, studentessa carpigiana all’Accademia delle Belle Arti di Brera che ha voluto "racchiudere in una tessera di un mosaico il dedalo di emozioni che una persona sta vivendo durante un lungo e difficile percorso di cura – racconta –. Un’operazione che solo l’arte può rendere possibile". Il progetto rientra nel percorso di umanizzazione delle cure intrapreso dal reparto ed è stato promosso e realizzato anche grazie all’Amo di Carpi, su un’idea della stessa Gaia che ha deciso di dedicare la propria tesi di laurea ad esplorare i benefici di un laboratorio di terapeutica artistica sui pazienti oncologici e i loro caregiver, coinvolgendo anche professionisti sanitari e volontari di Amo.

Le tessere sono state realizzate da oltre 100 pazienti, ma anche da infermieri, medici e volontari, nel corso di 14 laboratori svolti da ottobre scorso a metà gennaio. A ciascun partecipante è stato chiesto di concentrarsi sul tema del ‘segno’ come espressione della propria identità, un aspetto che tende a offuscarsi in seguito alla malattia e al percorso di cure.

Il risultato è una colonna colorata dai ‘segni’ lasciati dai pazienti: "Ho voluto soffermarmi sulla creazione di un’opera condivisa, dove ogni segno lasciato sulla tela diventa un modo per ritrovarsi nella collettività degli altri. La sala d’attesa è uno degli spazi dove i pazienti trascorrono più tempo tra una visita e l’altra; quindi, serviva avere un elemento centrale che andasse a raccontare anche di questo passaggio e della rimanenza intesa come traccia o segno che anche involontariamente lasciamo. L’elemento della colonna in questo ci è stata d’aiuto per la sua importanza strutturale e simbolica".

"Collaborare con Gaia è stato illuminante – afferma la direttrice facente funzione dell’Oncologia di prossimità di Area Nord, Claudia Mucciarini –. Abbiamo potuto constatare come le emozioni dei nostri pazienti, ma anche le nostre, che quotidianamente ci troviamo a lavorare per garantire assistenza e cure, trovino una sublimazione nell’arte, un’espressione alta dei timori e delle speranze che abitano i luoghi di cura come questo. Si tratta di un primo step di un percorso di umanizzazione del reparto che vedrà la luce nei prossimi mesi".

