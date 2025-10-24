"Le esperienze in altre città dimostrano che è inefficace"

’Zone rossa’ a Modena? E’ certamente una presa di coscienza del fatto che ci sono problemi di ordine e sicurezza pubblica per determinate aree della città. Pensiamo però che la ’zona rossa’, come dimostrano le esperienze di territori vicini, ovvero Reggio Emilia e Parma, non porti a grandi risultati tant’è che altrove sono durate un tempo limitato, poi non sono state rinnovate". E’ questo il parere di Roberto Butelli, segretario provinciale del Siulp circa l’annunciata costituzione in città della cosiddetta ’zona rossa’.

Come mai Butelli crede non portino a grandi risultati? "Perchè le misure in campo sono poco deterrenti, tanto per il daspo come per la ’zona rossa’. La sanzione amministrativa tanti soggetti non la pagano perché sanno che comunque non gli capita nulla. Aumenteranno gli arresti – dicono – ma un arresto con una pena sino a tre mesi significa che in carcere non va nessuno. Non siamo per il ‘tutti in galera’, ma arrestare una persona significa per una pattuglia restare ferma per delle ore per una serie di compilazione degli atti e invio degli stessi all’autorità giudiziaria, per poi rimetterla immediatamente in libertà".

Quindi non siete a favore della ’zona rossa’? "Da una parte c’è una presa d’atto che vediamo con favore, ma dall’altra significa che occorre impiegare più personale delle forze di polizia che come sappiamo non è abbondante... Significa dover sottrarre poliziotti ad altri compiti per fargli fare servizi straordinari controllando interno e confini della ’zona rossa’. Non è facile da affrontare ed è per questo che in altre città questo provvedimento non è stato rinnovato. Quindi: bene la presa d’atto del problema, meno bene l’effetto che potrà avere perchè probabilmente servirà a poco. Sono invece necessari più operatori in strada, ma soprattutto c’è bisogno di una modifica delle norme in atto perché queste sono troppo blande. L’autorità di pubblica sicurezza sa benissimo quali sono le cose da fare e le istruzioni da dare agli operatori in strada: non vi è alcun rischio di arbitrarietà delle forze dell’ordine che per noi fanno già il possibile con pochi strumenti a disposizione. Sono le leggi che non funzionano e lo ribadiamo ancora una volta".

Valentina Reggiani