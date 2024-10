Le facce della sostenibilità: "Ecco le sfide del futuro"

Una rassegna, tre incontri e sei relatori per conoscere e imparare a governare l’Agenda Onu 2030. Si chiama "Le facce della Sostenibilità" il ciclo di appuntamenti organizzato a Modena da Emil Banca, la Bcc presente da Bologna a Piacenza, in collaborazione con Confcooperative Terre d’Emilia per offrire un contributo alla conoscenza di una tematica "caratterizzante" dell’economia e della società, delineandone i tratti fondamentali e approfondendone alcuni aspetti cruciali.

Il filo conduttore degli incontri sarà la sostenibilità, approcciata, indagata e discussa nella prospettiva del paradigma Environmental, Social, Governance (ESG). Gli incontri si terranno per tre giovedì consecutivi, dal 17 al 31 ottobre.

Il primo dei tre temi (giovedì) ad essere analizzato sarà l’ambiente (Enviromental). A discuterne ci sarà il presidente di Emil Banca, ed ex Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. Assieme a lui, per parlare delle E della ormai nota sigla ESG, ci sarà la presidente di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), Benedetta Brighenti.

Il secondo appuntamento, giovedì 24, sarà invece dedicato alla S di Social, inteso come aspetto sociale della Sostenibilità. In questo caso uno dei relatori sarà il professore del dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna, Flavio Delbono. Assieme all’ex vicepresidente della Regione ci sarà anche Gianluigi Bovini, demografo e statistico che fino al 2016 ha guidato l’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna.

L’ultimo appuntamento è in calendario per giovedì 31 ottobre quando si affronterà il terzo aspetto della sigla ESG: la Governance, cioè il governo e il complesso delle regole, dei processi e delle strategia attraverso i quali viene affrontata la Sostenibilità. A discutere saranno Paola Ferrara, dirigente nazionale di Confcooperative e direttrice di Coopermondo, e Matteo Passini, attuale direttore di Emil Banca ed ex direttore di Banca Etica. Gli incontri si terranno nella sala Convegni di Confcooperative Modena presso Palazzo Europa (Via Emilia Ovest, 101), inizieranno alle 18, dureranno circa un’ora e saranno seguiti da una mezz’ora di dibattito aperto al pubblico.

Finiti i lavori sarà offerto un aperitivo. Gli incontri sono gratuiti, per info e iscrizioni si può fare riferimento al sito di Emil Banca.

Dopo Modena, il ciclo di incontri, con gli stessi temi e con gli stessi relatori, si sposterà a Reggio Emilia dove, dal 14 al 26 novembre, sarà sempre ospitato da Confcooperative (Sala Convegni sede di Largo Gerra, 1).

"Per affrontare le sfide del futuro serve una vera e propria rivoluzione culturale. La transizione sostenibile, non più eludibile, va affrontata con conoscenza e coscienza per trasformare le difficoltà in opportunità. Questa iniziativa, che si affianca ad un’attività bancaria attenta e già influenzata da questi temi, risponde ad un preciso impegno che abbiamo assunto redigendo il Piano di Sostenibilità e conferma il nostro impegno per lo sviluppo del nostro sistema economico", ha commentato Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca.