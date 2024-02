Le fake news: come si diffondono e come combatterle

Le fake news si propagano attraverso i canali digitali, sfruttano la velocità dei social media e la tendenza delle persone a condividere senza verificare, compromettendo la qualità del dibattito pubblico. Siamo convinti che le piattaforme digitali debbano assumersi una maggiore responsabilità nella prevenzione della diffusione di contenuti falsi, implementando misure efficaci per identificare e rimuovere le informazioni ingannevoli. Tuttavia, la responsabilità non ricade solo su piattaforme digitali e media: anche i cittadini devono essere coinvolti attivamente nella lotta alle fake news, sviluppando un approccio critico nei confronti delle informazioni che incamerano e condividono. L’educazione alla media Literacy, ovvero la capacità di comprendere, analizzare e valutare in modo critico i media che incontriamo quotidianamente, è indispensabile per fornire al lettore degli strumenti fondamentali per valutare criticamente le fonti, riconoscere una potenziale disinformazione e non contribuire alla diffusione di false informazioni.

Da un sondaggio svolto nella nostra scuola a tutti gli studenti delle 8 classi terze, si evince che più della metà dei ragazzi utilizza internet per informarsi, preferendo le notizie digitali ai giornali cartacei; sono inoltre tutti a conoscenza del significato del termine fake news e la maggior parte concorda sul fatto che la loro diffusione rappresenti una minaccia per la società; per questo, gli intervistati credono che i giornali online e le piattaforme digitali debbano assumersi la responsabilità di controllare la qualità delle notizie prima di renderle pubbliche. Quasi tutti i ragazzi ritengono infine attribuiscono all’informazione digitale il pregio della sostenibilità rispetto ai giornali cartacei.

Nel grafico sono rappresentati i risultati delle risposte dei nostri compagni di scuola circa il metodo odierno di reperire informazioni. Riteniamo fondamentale che i giovani imparino a scegliere fonti di informazione affidabili e a confrontarle tra loro, per sviluppare un pensiero critico sul mondo che li circonda.

Riccardo Piccinini, Gabriele Bulgarelli, Elena Arletti, Valerio Leone, Matilda Bartoli, Gian Andrea Gallorani, Diego Mezzaner

Classe 3^B - scuola ’G. Fassi’.