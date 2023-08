Le famiglie in ferie E le case svaligiate

Tempo di vacanze, tempo di furti. Come ogni anno, purtroppo, le bande di ladri attendono la partenza dei cittadini per entrare in azione. Negli ultimi giorni sono state almeno 4 le case visitate dai malviventi in zona centro. Spariti tutti i monili in oro, oggetti di valore e contanti. E i proprietari hanno trovato l’amara sorpresa al rientro a casa. Il consiglio delle forze dell’ordine ai cittadini è sempre quello di non postare viaggi sui social ed eventualmente chiedere ad un vicino di casa di ritirare la posta.