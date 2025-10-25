Le figurine per i 140 del Carlino sono disponibili anche al Museo

Le figurine speciali realizzate per festeggiare i 140 anni del Resto del Carlino ora ’entrano’ al Museo in centro, un unicum nel panorama nazionale, simbolo della memoria collettiva.

Sono cinque le figurine celebrative dell’anniversario del Resto del Carlino pubblicate nei giorni scorsi dal nostro quotidiano sull’edizione di Modena in collaborazione con il Museo della Figurina in occasione di un appuntamento in città per ripercorrere la storia del giornale.

Alla biglietteria del Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita (corso Canalgrande 103), ora è possibile ritirare gratuitamente, fino a esaurimento, una copia delle figurine. La figurina singola distribuita il 6 ottobre (in alto) riproduce la storica prima pagina del 21 marzo 1885, con un editoriale di presentazione intitolato con un semplice punto interrogativo, a sottolineare come il giornale nascesse all’insegna della curiosità.

Le altre quattro figurine, raccolte in un folder allegato al giornale di domenica 12 ottobre, riproducono altrettante prime pagine di eventi che hanno segnato la storia di Modena: l’Eccidio delle Fonderie del 1950, la scomparsa di Luciano Pavarotti nel 2007, il dramma del terremoto del 2012 e il successo del Modena Park con Vasco Rossi del 2017.

Il Museo della Figurina è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei festivi dalle 11 alle 19.

Ingresso, compresa la mostra di Paolo Ventura in corso: 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Ingresso libero per tutti ogni prima domenica del mese; per i residenti anche ogni mercoledì, come da tradizione di Fondazione Ago.