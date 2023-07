Le fonderie alla Madonnina "Smantellamento in corso, presto un avviso pubblico"

"L’attività di smantellamento delle fonderie è iniziata nel mese di settembre con lo smontaggio degli impianti, cioè le parti elettriche e meccaniche, e dovrà proseguire con le operazioni di caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee che dovrà concludersi entro fine anno". Lo ha detto l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli rispondendo all’interrogazione della consigliera Barbara Moretti (Modena al centro), firmata anche da Giovanni Bertoldi (Lega Modena), sulla rigenerazione dell’area delle ex Fonderie di via Zarlati alla Madonnina.

L’assessora ha spiegato che il settore Ambiente del Comune sta seguendo passo a passo le operazioni connesse alla fase successiva alla cessazione dell’attività, disciplinate da apposita Autorizzazione integrata ambientale in dismissione (Aia), che prevede una serie di interventi come svuotare vasche e serbatoi, rimuovere rifiuti provvedendo a un corretto smaltimento e lasciare il sito in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Sac in sinergia con gli altri enti di controllo del territorio. "Nell’Aia – ha proseguito – non è però prescritto che debbano essere demoliti anche tutti i manufatti". Vandelli ha poi precisato che "Fonderie Cooperative comunica periodicamente agli enti di controllo il cronoprogramma delle operazioni svolte di smantellamento degli impianti tecnologici e di allontanamento dei rifiuti prodotti dall’area dello stabilimento. Attualmente – ha continuato – è stato completato lo smantellamento dell’area di servizio fonderia, del reparto anime, della zona forno di essicazione anime e deposito casse anima, delle aree formatura, tamburo sterratore e materie prime di fusione, oltre che dell’area lavorazione terre e dell’ex area fusione, in entrambi i casi con demolizione anche delle strutture. Ora il cronoprogramma prevede lo smontaggio delle aree servizi e Fonderie Cooperative ha comunicato l’avvio delle attività di campionamento dei terreni, quindi della fase di caratterizzazione del suolo". Rispetto alla rigenerazione dell’area, l’assessora ha precisato che "a oggi non ci sono state interlocuzioni su proposte presentate da parte della proprietà o di altri delegati. Volevamo condurre la formazione del Pug in parallelo con l’affinamento delle norme sulla trasformabilità dell’area del Villaggio e con un focus su Fonderie cooperative – ha continuato – ma abbiamo dovuto abbandonare quel percorso. La prima occasione per la proprietà di dare avvio a un percorso di valorizzazione dell’area sarà quella dell’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse di trasformazione dell’esistente che uscirà in seguito all’entrata in vigore del nuovo Piano".