Le foto del Venturi svelano il bello della città

Hanno progettato la campagna fotografica di promozione turistica e hanno scattato una prima serie di foto scegliendo persone, luoghi e stili rappresentativi della città e del suo territorio. Poi le hanno rifatte, correggendo gli errori e hanno selezionato le migliori, quelle che più di altre potranno attrarre e incuriosire un potenziale turista facendogli scegliere Modena come meta del suo viaggio.

Sono gli studenti e le studentesse di tre classi del liceo artistico Venturi, indirizzo Grafica, protagonisti con le loro fotografie della mostra ’Venturi per Modena’, allestita al Nuovo Diurno di piazza Mazzini che inaugura oggi e sarà visitabile fino a sabato 20 aprile.

La mostra è l’esito del laboratorio di Pcto (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) al quale i ragazzi hanno partecipato nell’ambito del più ampio progetto promosso dal Comune di Modena per realizzare un nuovo archivio digitale di foto e video per la promozione turistica del territorio modenese. Il progetto, iniziato nel 2022, ha previsto che le immagini venissero realizzate sia da fotografi professionisti sia da non professionisti. Per la parte professionale Bunker ha affidato l’incarico ai fotografi Davide Terenzi e Giovanni Danieli, dando vita al progetto con il liceo artistico Venturi per la parte non professionale.

Attraverso una serie di fotografie naturali e spontanee, sono stati catturati persone diverse per età, genere, origine e corporatura immerse in momenti autentici della loro vita. I temi scelti per gli scatti e i video sono stati: arte e cultura, Terra di Motori, natura, sport e benessere, cammini e spiritualità, sport invernali, Terra di sapori.