Le foto di Cremonini tra arte e solidarietà

Sabato 15 marzo alle ore 17, all’auditorium della chiesa di San Carlo in via San Carlo, sarà presentato il libro "Voce alle immagini" (Artioli Editore) di Antonio Cremonini. Oltre all’autore, con la conduzione di Eugenio Tangerini, parteciperanno Massimo Federico, presidente dell’associazione Angela Serra e Giuseppe Longo, del Centro Oncologico di Modena. Da sottolineare infatti, che il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro. Chi procederà a una donazione per l’acquisto di strumentazioni mediche, riceverà una copia in omaggio del libro. Il volume raccoglie le foto di Antonio Cremonini, che le ha definite "un viaggio nel mondo e nella vita, per lo sguardo e la mente: 70 scatti in una prima esperienza editoriale".