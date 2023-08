Le ginnaste della Trottola in Olanda Hanno rappresentato l’Italia al Gala

Il gruppo La Trottola, società di ginnastica artistica guidata dal presidente Alessandro Bergamini, porta in alto l’eccellenza italiana. Eccellenza confermata anche durante il ’World Gymnaestrada’, uno dei più grandi festival non competitivi della Ginnastica, tenutosi quest’anno ad Amsterdam. Quattordici le componenti del gruppo, tutto al femminile, che guidato dalla allenatrice Patrizia Marlettini hanno emozionato il pubblico con tre performance e coreografie ispirate agli elementi naturali, acrobazie e costumi di grande effetto. Ma non solo. Sono state scelte per l’Italia a partecipare al Fig Gala, lo show conclusivo organizzato dalla Federazione Internazionale: il gruppo La Trottola ha rappresentato dunque il Tricolore proseguendo una lunga tradizione costellata di successi (hanno partecipato anche a Italia’s Got Talent’). Tema centrale l’acqua, come vita ma anche come pericolo, declinato in movimenti sinuosi e prese a effetto.

"Come società abbiamo già partecipato a tante altre edizioni, in Portogallo, in Svizzera, in Finlandia, in Austria. E molti altri posti ancora. Ovviamente non ci sono premi finali, ma quest’anno la soddisfazione di partecipare al Gala come unica squadra italiana è un grande riconoscimento – afferma il presidente Bergamini –. È un’esperienza di grande importanza, anche per il legame che si crea tra le atlete. Siamo tornati da poco e posso dire che, anche questa volta, è stato un grande spettacolo".

Le ragazze partecipanti sono: Linda Filippetti, Simona Averna, Ada Monaco, Alice Casalini, Anna Tassi, Elena Rossi, Giorgia Melotti, Giulia Palmieri, Greta Generali, Noemi Batticciotto, Greta Pasquali, Rita Bassi, Sarah Venturelli, Arianna Migliori.