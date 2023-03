Le giornate del Fai Boom di visitatori all’ex Sant’Agostino e a Palazzo Montecuccoli

di Roberto Grimaldi In fila per godersi la bellezza. Complice la giornata primaverile, che già invogliava ad uscire, sono stati tanti i cittadini che hanno voluto scoprire da vicino due palazzi del centro cittadino, due monumenti che rientrano tra quelli indicati del Fai, il fondo per l’ambiente italiano e costitusicono quindi due esempi di quel patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese a volte poco conosciuto. Questo è il senso delle giornate che sono in svolgimento in tutta Italia: scoprire testimonianze importanti nella nostra storia, palazzi, aree verdi o monumenti che normalmente sono poco accessibili al pubblico. Particolarità tutta modenese: oggi pomeriggio un turno delle visite in tutta la provincia sarà in lingua straniera: guide di lingua spagnola, inglese, russa e araba si dedicheranno quindi ai visitatori non italiani, che potranno così apprezzare meglio le bellezze del paese che li ospita. La scelta dei siti, per quanto riguarda la città di Modena, è ricaduta su Palazzo Sant’Agostino, l’ex ospedale che a breve diventerà un centro culturale di alto profilo, e Palazzo Montecuccoli, attuale sede della Fondazione Modena. Ieri i modenesi sono accorsi a centinaia per vederli. Tanti volevano scoprire la storia e soprattutto il futuro del Sant’Agostino, ancora di più erano i...