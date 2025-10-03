Le Giornate Napoleoniche. Spettacoli e storia per un tuffo nel passato

Modena si appresta a vivere due giornate che uniscono rievocazione storica e spettacolo popolare. Domani e domenica le piazze e le vie del centro si riempiono di carrozze, uniformi d’epoca, tamburi e vessilli, per riportare la città all’atmosfera di due momenti decisivi che hanno intrecciato il destino locale con quello nazionale: il Congresso Cispadano del 1797 e l’arrivo di Napoleone Bonaparte nel 1805.

Le Giornate Napoleoniche, ormai un appuntamento consolidato e atteso, offrono un’occasione speciale per vivere in presa diretta la rievocazione di eventi che hanno segnato la nascita dell’identità italiana.

Accanto agli spettacoli all’aperto e alle ricostruzioni storiche, i visitatori possono partecipare a visite guidate straordinarie al Palazzo Ducale, che per l’occasione diventa palcoscenico privilegiato di Storia Vivente, animata da rievocatori storici e interpreti in costume. Il sipario si alza domani quando Modena tornerà al 1797, anno in cui nella città si svolse il Congresso Cispadano, primo laboratorio politico del futuro Risorgimento.

Alle 11.45 e alle 15.30 in piazza Roma la popolazione assiste al solenne dispiegamento del Tricolore, verde, bianco e rosso: un gesto simbolico che richiama l’atto fondativo della Repubblica Cispadana e della nostra storia nazionale. Nel frattempo, nelle sale del Palazzo Ducale, prendono vita i dibattiti e le tensioni di quei giorni straordinari, ricostruiti da attori e rievocatori. Le visite guidate sono in programma alle 9, 10.10, 11.20, 14 (in lingua inglese) e 15.10. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti su visitmodena.it. Il ritrovo è presso l’ufficio IAT, in Piazza Grande 14.

Domenica la scena si sposta nel 1805, quando Modena accolse Napoleone Bonaparte e l’Imperatrice Giuseppina. Dalle 11 del mattino, tra squilli e applausi, le carrozze imperiali entrano in città, seguite da una giornata di spettacoli, esposizioni e musica. In programma la presentazione di un’ambulanza ottocentesca, di un telegrafo ottico e l’esibizione del gruppo musicale Pifferi e Tamburi - Clique 5 demì brigade, che riporta le sonorità militari del tempo.

Anche in questo caso, è il Palazzo Ducale a far da cornice a scene di vita ottocentesca animate da rievocatori storici, fino al saluto finale dell’Imperatore e dell’Imperatrice Giuseppina alla città, previsto per le 17.

Gli orari delle visite guidate sono i medesimi del sabato: 9, 10.10, 11.20, 14 e 15.10, con prenotazione obbligatoria. Sempre domenica, a Casa Ciao, in via Cavour 50, dalle 10 alle 17 si può visitare la mostra fotografica “Rivivere la storia napoleonica”, mentre alle 12 si esibiscono i Pifferi e Tamburi - Clique 5 demì brigade e alle 16 è in programma la conferenza “L’evoluzione della medicina durante l’epopea napoleonica”.